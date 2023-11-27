Житель области добился компенсации за удержание карты банкоматом

Суды двух инстанция встали не его сторону.





Липецкий областной суд утвердил решение по гражданскому делу о взыскании с «ПАО «Сбербанк» компенсации морального вреда в пользу клиента, карта которого была удержана банкоматом.



Как сообщает пресс-служба судебной системы области, сначала с иском к ПАО «Сбербанк» владелец карты обратился в Елецкий городской суд. В своем исковом заявлении он просил взыскать с банка компенсацию морального вреда, поскольку, лишившись банковской карты, удержанной банкоматом, он «испытывал значительные неудобства, не мог расплачиваться в магазинах и транспорте, переживал за сохранность своих денежных средств, был вынужден тратить время на общение с сотрудниками банка и перевыпуск карты».



«Сбербанк» исковые требования не признал, сославшись на право банка изъять карту без объяснения причин и отсутствие вины в удержании карты. Однако Елецкий городской суд взыскал в пользу владельца карты компенсацию в размере двух тысяч рублей.



Рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, коллегия Липецкого областного суда оставила решение без изменения.



«ПАО «Сбербанк» должен был обеспечить возможность получения качественной услуги клиентом», – говорится в постановлении суда. – «Поскольку устройство самообслуживание является собственностью ПАО «Сбербанк», последний, действуя добросовестно и осмотрительно, в целях оказания услуг надлежащего качества, был обязан предпринимать меры по техническому обслуживанию устройства, предотвращению сбоев и неисправностей в работе устройства, информированию клиентов о невозможности использования устройства».

