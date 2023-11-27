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50 минут назад
РБК сообщает об обысках на Ипатовском пивоваренном заводе
На заводе производятся пиво под брендами "Живое", "Лебердон", "Домашнее", "Ипатово", а также лимонады и энергетики Mirax.
Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов в компании — производителе пива и лимонадов Ипатовский пивоваренный завод, - рассказал РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил источник, знакомый с подготовкой оперативных мероприятий.
"Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива", — пояснил источник издания.
На заводе производятся пиво под брендами «Живое", "Лебердон", "Домашнее", "Ипатово", а также лимонады и энергетики Mirax, - указано на сайте производителя. Продукция, по собственным данным завода, поставляется в сети "Перекресток", "Метро", "Пятерочка", "Лента" и "Магнит".
Владелец 100% компании — бизнесмен Михаил Харин, он же занимает пост гендиректора и владеет трейдерской структурой "Продбизнес", которая специализируется на оптовой торговле напитками, - следует из базы данных СПАРК. Выручка Ипатовского пивоваренного завода в прошлом году составила около 486 млн рублей, чистая прибыль — 3,9 млн рублей.
"Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива", — пояснил источник издания.
На заводе производятся пиво под брендами «Живое", "Лебердон", "Домашнее", "Ипатово", а также лимонады и энергетики Mirax, - указано на сайте производителя. Продукция, по собственным данным завода, поставляется в сети "Перекресток", "Метро", "Пятерочка", "Лента" и "Магнит".
Владелец 100% компании — бизнесмен Михаил Харин, он же занимает пост гендиректора и владеет трейдерской структурой "Продбизнес", которая специализируется на оптовой торговле напитками, - следует из базы данных СПАРК. Выручка Ипатовского пивоваренного завода в прошлом году составила около 486 млн рублей, чистая прибыль — 3,9 млн рублей.