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59 минут назад
Минфин может обязать глав восьми регионов отвечать за бюджетный дефицит
Российские власти планируют обязать руководителей восьми регионов нести прямую ответственность за бюджетный дефицит.
Правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на некоторых губернаторов. Речь идет о главах четырех "старых" субъектов — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырех "новых" — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они должны будут взять на себя обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами, а за неисполнение этих обязательств федеральный центр грозит оставить субъекты без дотаций. Впрочем, эксперты не уверены, что таких "тяжеловесов", как главы Чечни и Дагестана, легко заставить выполнять эти требования, - пишет "Ъ".
Минфин опубликовал проект постановления правительства об увязке перечисления субъектам федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов региональных бюджетов. Как поясняет издание, при существенной разнице в численности населения и финансовом состоянии субъектов РФ три четверти из них получают такие дотации, чтобы выравнивать объем средств, которые тратятся в расчете на одного гражданина вне зависимости от места его проживания.
Минфин хочет добиться от глав регионов целевых трат федеральных денег на социальные программы, повышения эффективности бюджетных учреждений, отказа от расширения числа бюджетников и чиновников и от повышения им зарплат выше инфляции. Кроме того, они должны согласовать с Минфином проекты бюджета на 2025 год.
В министерстве сообщили, что подобная мера вызвана высокой долей федеральных дотаций в бюджетах этих регионов.
Минфин опубликовал проект постановления правительства об увязке перечисления субъектам федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с их усилиями по повышению доходов и снижению расходов региональных бюджетов. Как поясняет издание, при существенной разнице в численности населения и финансовом состоянии субъектов РФ три четверти из них получают такие дотации, чтобы выравнивать объем средств, которые тратятся в расчете на одного гражданина вне зависимости от места его проживания.
Минфин хочет добиться от глав регионов целевых трат федеральных денег на социальные программы, повышения эффективности бюджетных учреждений, отказа от расширения числа бюджетников и чиновников и от повышения им зарплат выше инфляции. Кроме того, они должны согласовать с Минфином проекты бюджета на 2025 год.
В министерстве сообщили, что подобная мера вызвана высокой долей федеральных дотаций в бюджетах этих регионов.