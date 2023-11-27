Происшествия
сегодня, 10:01
Спасатели вызволили из снежного плена два автомобиля
Кроме того, они оказали помощь попавшим в аварию водителю и его пассажирке.
26 ноября во время сильного снегопада на дорогах Краснинского и Усманского районов оказались заблокированными два автомобиля. Машины из снежных заносов вызволили спасатели пожарной части № 11 и межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №5 управления противопожарной службы.
Фото: УГПСС по Липецкой области
В этот же день на 8-м километре дороги Липецк-Борисовка столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Митсубиси-Паджеро». От удара внедорожник вынесло в кювет.
В аварии пострадали 48-летний водитель водитель и 50-летняя пассажирка «ВАЗа». Из смятой машины из извлекали спасатели пожарной части № 40.
Фото: УГПСС по Липецкой области
В этот же день на 8-м километре дороги Липецк-Борисовка столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Митсубиси-Паджеро». От удара внедорожник вынесло в кювет.
В аварии пострадали 48-летний водитель водитель и 50-летняя пассажирка «ВАЗа». Из смятой машины из извлекали спасатели пожарной части № 40.
цирк
Андрей