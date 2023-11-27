Происшествия

сегодня, 10:01

Спасатели вызволили из снежного плена два автомобиля

2 943
#снегопад #авария
Спасатели вызволили из снежного плена два автомобиля

Кроме того, они оказали помощь попавшим в аварию водителю и его пассажирке. 

26 ноября во время сильного снегопада на дорогах Краснинского и Усманского районов оказались заблокированными два автомобиля. Машины из снежных заносов вызволили спасатели пожарной части № 11 и межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №5 управления противопожарной службы.

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Фото: УГПСС по Липецкой области

В этот же день на 8-м километре дороги Липецк-Борисовка столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Митсубиси-Паджеро». От удара внедорожник вынесло в кювет. 



В аварии пострадали 48-летний водитель водитель и 50-летняя пассажирка «ВАЗа». Из смятой машины из извлекали спасатели  пожарной части № 40.

2 943
#снегопад #авария

Комментарии (2)

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цирк

36 минут назад
дайте этим бездельникам трактора\правда вопрос, где их взять\ и переведите в дорожную службу ,может хоть какая польза будет от них-143 проц
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Андрей

сегодня, 10:23
А МЧС бесплатно вытаскивают или потом штраф выставляют? Кто в курсе?
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
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