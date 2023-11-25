Общество

52 минуты назад

Жители Левобережья внезапно остались без холодной воды

2 330
#Холодная вода #отключения
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Жители Левобережья внезапно остались без холодной воды

В РВК "Липецк" оправдываются срочным ремонтом.

Ни холодной капли воды в кранах не осталось у жильцов 39 домов в Левобережной части Липецка.

В РВК «Липецк» оправдывают временные трудности липчан необходимостью срочных ремонтных работ.

Без воды сейчас сидят жители улиц Адмирала Макарова, 1в, 1г, 2, 2а, 4 ,6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20б, 20а, 22, 24; Дзержинского, 5, 7, 27, 29, 31; Зои Космодемьянской, 2, 4; площади Мира, 4, 4г; проспекта Мира, 1, 1а, 3, 9а, 11а/1, 11а, 13а, 13б, 15а.

Воду жильцам обещают привезти, но только по заявкам, которые нужно оставлять по телефонам, по которым можно уточнить другую информацию - 6048, (4742) 236-048.

2 330
#Холодная вода #отключения
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Комментарии (2)

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6 минут назад
Льдом,будете выдавать?
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Оптимизатор

36 минут назад
Предложение для РВК "Липецк" а не перейти ли вам на заявочный подвоз воды по городу. По моему неплохая идея. Оставить ОДН, а на разлив брать за литр воды тариф.
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