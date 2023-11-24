«РВК-Липецк» сообщает о большом отключении воды в Тракторном

«РВК-Липецк» запланировал ремонт канализационного коллектора.

В понедельник, 27 ноября, для проведения ремонтных работ на напорном канализационном коллекторе «РВК-Липецк» отключит холодную воду почти во всем районе в районе Тракторный. Отключение начнется в восемь утра и продлится до завершения ремонта.



Воды не будет по следующим адресам:



- ул. Краснозаводская, 2/3, 1е, 2в, ст.2в, ст.2е, 2г, ст.2г, 2г/1, 1/2, 1, 2ж, 4/1, 1/1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 6/1, 8а;

- ул. Краснознаменная, 2, 2/1, 3, 5, 2а, 2б, 2в, 2г, ст.2, 4, 11, 13, 27, 15, 17, 19, 21, 23, 8, 8а, 25, 10;

- ул. Коммунистическая, 1, 3, 5, 5а, 4 ,6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18а/1, 18а, 20, 20а, 22а, 23, 20/1, 24, 24вл.1, 24вл.3, 27, 29;

- ул. Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 15, 13, 12, 14, 17, 14а;

- ул. К.Шаталовой, 16, 16а, 10, 10а, 8, 9а, 11, 11а;

- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 12, 14, 19, 16, 18, 21, 20, 23, 22, 25;

- ул. Кондарева, 1, 3 ,5 ,9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 3а, 7;

- ул. 6-ой Гвардейской Дивизии, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 25;

- ул. В.Огнева, 1 ,2 ,3, 4, 4/1;

- ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 7/19, ст.4, 6а, 4а;

- ул. Ибаррури,1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 4а, 4, 6, 6а;

- ул. Жуковского, 4, 6, 5, 3, 5а, 7, стр.7, стр.6, 6а/1, 8а/1, 8а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 8, 10, 17, 17а, 17б, 19, 21, 22, 22б, 23, 23а, 25, 27, 22а, 26, 28, 30, 30а;

- ул. 3 Сентября, стр.2, 4, 4б, 6, 6а, 13, 14, 5, 26, вл.17;

- ул. Чехова, 2а, 8, 10;

- ул. Никитина, 14, 16;

- ул. 30 лет ВЛКСМ, вл.2, 2а, 2а/1, вл. 4, стр. 2а/1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

- ул. Флерова, 1, 1б;

- ул. Герцена,15;

- ул. Ленинградская, 2, 6, 6а, 6а/1, 4а, 1а, 8, 8а, 10, 10а, 12;

- ул. Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 8, 8а, 14, вл. 17а, 35г, 41а, 43, 43/1;

- ул. Ильича, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 12а, 9, 11, 14, 16, 18, 15, 31, 38а, 46а, 48, 31а, стр. 31а;

- пер. Театральный, 1а;

- ул. Зеленая, стр. 13;

- ул. О.Кошевого, 48, 49;



- частный сектор: ул. Чехова, ул. Воронежская, ул. Степная, ул. Гвардейская, ул. Лазо, ул. Седова, ул. Станиславского, ул. Донская, ул. Волгоградская, ул. 2-ая Воронежская, ул. Воронежская, ул. Красина, ул. Студенческая, ул. Тургенева, ул. Декабристов, ул. Бехтеева, ул. Песчаная, ул. Дачная, ул. Профсоюзная, ул. Ильича, Ильича, пер. 1 Театральный, пер. 2 Театральный, ул. Ватутина, пер. Парковый, пер. Лесной, пер. 2-ой Лесной, пер. Садовый, пер. 2-ой Садовый, пер. Моторный, пер. 2-ой Моторный, ул. Зеленая, пер. Сосновый, пер. Линейный, ул. Спортивная, ул. Краснодонская, ул. О. Кошевого, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Панфилова, ул. Докучаева, пр. Ильича, ул. Социалистическая, ул. Социалистическая, ул. Цимлянская, ул. Партизанская, ул. Новоселов, ул. Лобачевского, ул. С. Ковалевской, ул. Спартака, пер. Черниговский, пер. Хвойный, пер. Боринский, пер. Львовский, пер. Данковский, пер. Витебский, пер. Брянский, ул. Полетаева, ул. Тюленина, ул. Шевцовой.



«РВК-Липецк» приносит извинения за доставленные неудобства и просит липчан заранее запастись водой. Адреса подвоза воды будут сообщены дополнительно. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — сообщили в пресс-служье компании.

