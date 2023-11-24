«Нам в управляющей компании сказали — нет возможности подъезды убирать»

Но департамент развития территории мэрии Липецка все же нашел ответственную сотрудницу УК — Надежда Парускина вот уже 20 лет на «отлично» убирает двор и подъезды дома, в котором живет.

Сегодня руководители департамента развития территории мэрии Липецка проверяли, как убирают снег во дворах Карьера. Один из дворов, в который заглянули чиновники, поразил как вычищенными до асфальта пешеходными дорожками, так и чистотой в подъездах. Как выяснилось, подъезды дома №26 по улице Шкатова и территорию убирает мастер УК «Парус» Надежда Парускина.В ее уютной дворницкой нет посторонних запахов, а ведь через это помещение проходят разные общедомовые сети. Очевидно, что дворницкая давно обжита: на диване — ковер, на стенах — фотографии известных людей, копии картин, лики святых, политическая карта мира.— Я живу в этом доме и 20 лет работаю в ЖКХ. Без отпуска! Управляющая компания «Парус» — уже третья по счету, которая обслуживает наш дом. В ней я работаю мастером. Если буду плохо работать, мне перед соседями будет стыдно, — так объясняет свое отношение к работе Надежда Парускина.В Российской империи своего дворника должен был иметь каждый владелец многоквартирного дома. Его обязанности не ограничивались уборкой двора. Дворник исполнял функции коменданта, который отвечал не только за санитарию на вверенной ему территории, но и за техническое состояние дома и даже за безопасность жильцов. Этих людей можно было узнать по белому фартуку, фуражке и специальной бляхе с адресом. Из-за того, что дворники были жандармскими осведомителями, большевики эту прослойку ликвидировали. Так они выплеснули вместе с водой и ребенка.На стене этого дома висит табличка: «Лучший липецкий дворик 2007 года». Таких ответственных, как Надежда Петровна, работников низового звена тридцать лет назад снова ставшей частной сферой ЖКХ немного.На доме №8 на улице Шкатова также висит табличка, но с выцветшей надписью: «Дом образцового содержания». Он был таким тогда, когда эту самую табличку, еще с серпом и молотом, прикрутили. Сейчас пятиэтажка находится в управлении УК «Привокзальная».—- Все у нас не хорошо, — сказала Светлана Суслова, которая чистила от снега свою машину. — Сегодня в кои-то веки нам прочистили дорожку вдоль дома. Но на ступеньках на входах в подъезд снег как лежал, так и лежит. Лавочки как сломали у нас летом, так они и стоят криво-косо. Нам в управляющей компании сказали — нет возможности подъезды убирать. Говорят, посмотрите, что в мире делается! Поэтому свой подъезд я мою сама.Светлана Суслова говорит, что писала директору своей УК полтора года письма насчет ремонта подъезда. И этой осенью его побелили и покрасили. Но света как не было при входе в дом, так и нет. Остались и разбитыми и стекла в подъезде.Рядом с домом №7 на улице 4-й Пятилетка контейнерная площадка забита старой мебелью и иным хламом. Безобразие фотографирует председатель департамента Ольга Логинова. У другого торца этого дома находится занесенная снегом детская площадка. На ней — ни одного человеческого следа. И правильно, что тут делать, если детская качелька лежит на боку? Из-под снега на площадке торчит бурьян — значит, вовремя тут не косят траву.Нас встречает Любовь Непогожева, жительница второго подъезда. Так как она активно пытается понудить «Привокзальную» исполнять ее обязанности, перед ее окнами отремонтировали лавочки и установили над козырьком ее подъезда яркий фонарь. А так-то двор совсем не освещен.— Эту детскую площадку из наших окон не видно вовсе! А там, между прочим, восемь лет назад убили человека. Там темень вечером — глаз выколи!Активистка рассказывает, что несколько лет назад детская площадка была во дворе дома, рядом с пивным ларьком «Карась». После долгих жалоб пивнушку убрали, но вместе с детской площадкой. Ее перенесли фактически за дом. А владелец ближайшего частного дома, по словам Непогожевой, взял и огородил забором часть двора, фактически прихватизировав общедомовую территорию. Ольга Логинова обещает прийти сюда еще раз, чтобы произвести замеры и понять, так ли это.— С 2016 года нам обещали лавочки поменять, но этого не сделали. Мы просили отремонтировать ступеньки при входе в подъезды, но эту работу сделали, как говорится, на отмахнись. Мы своей управляющей компанией недовольны!Ольга Логинова и ее заместитель Татьяна Инютина в деталях объясняют женщине, как сменить УК.— Обойдите район, поспрашивайте людей о других таких компаниях, определитесь с выбором. Советуем вам выбрать ту УК, которая входит в какую-то из трех существующих в регионе ассоциаций. Это хоть какая-то гарантия ее порядочности, — говорит Татьяна Инютина.Владимир Болгов, другой заместитель Ольги Логиновой, рассказал GOROD48 о новом, буквально на днях появившемся инструменте контроля над бизнесом, работающим в сфере ЖКХ. Это — мобильное приложение, разработанное управлением цифрового развития правительства области, которое заменит собой бумажные чек-листы, по которым раз в две недели департамент проверял «управляшки». Теперь в это приложение сотрудники управы будут вносить выявленные нарушения в работе УК:— В нашем случае не очищены от снега пешеходные дорожки у дома. Делаем фото этого нарушения и с коротким пояснением вносим в электронный чек-лист. Он уходит как в УК для исправления выявленных недостатков, так и в Единую диспетчерскую службу для контроля. Такой подход позволит уйти от бумажной переписки, позволит оперативно выявлять и решать проблемы. Это позволит вести аналитику по каждому дому, обобщать ситуацию по десяткам позиций. Приложение позволит работать и с ресурсными компаниями, и с региональным оператором по сбору и утилизации мусора.На улице Фрунзе сотрудники департамента проверили, как убирает снег бизнес, имеющий в нежилых помещениях многоквартирных домов магазины и офисы. В доме №43 только у одного офиса от снега был расчищен подход к тротуару. У остальных снег притоптали клиенты.— Я не хозяин, я арендатор, — сказал вышедший из магазина мужчина. — Мы ступеньки на входе почистили, что еще нужно?Ему пояснили, что нужно было очистить от снега выход на тротуар.— А за что ж мы коммуналку платим? — кажется, искренне изумляется этот человек, имея ввиду аренду, которую платит владельцу помещения.Он впервые слышит о Правилах благоустройства Липецка. О том, что десять метров территории вокруг любого коммерческого объекта или офиса — зона уборки собственника или арендатора нежилого помещения.В соседнем доме у офиса организации, которая занимается строительным проектированием, тротуар и подходы вычищены до асфальта. Сотрудница офиса говорит, что компания нанимает уборщицу, которая не только прибирается в помещении, но и наводит порядок на прилегающей территории. Такой подход Ольга Логинова называет социально ответственным.Во второй половине дня снег превратился в месиво, а к вечеру и вовсе растаял. Вода залила некоторые пешеходные переходы через дороги. В МБУ «Управление благоустройства Липецка» GOROD48 сообщили, что сегодня в ночь на дежурство выйдут помимо 18 пескоразбрасывателей и восьми тракторов две ассенизаторских машины, которые при необходимости будут откачивать, в том числе по заявкам горожан, талые воды в местах возможных подтоплений.