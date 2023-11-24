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сегодня, 11:42
Полиция задержала 16 работников склада Wildberries в Московской области
Они были оштрафованы за нарушение законодательства.
Полицейские задержали 16 иностранцев в подмосковной Электростали за нарушение миграционного законодательства: каждого оштрафовали по трем статьям, а троих нелегалов выдворили из страны, - рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
По ее словам, рейд проводился на территории железнодорожной станции "Фрязево", - сообщает Подмосковная полиция в Телеграм-канале.
"В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ по ст. 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по ст. 18.11 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны", – пояснила Петрова.
Уточняется, что все задержанные - сотрудники склада компании Wildberries.
Ранее сообщалось, что в сортировочный центр Wildberries в подмосковной Электростали пришла полиция, у сотрудников проверяют документы. Возможны перебои с отгрузкой товаров, - сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
"На территорию склада Wildberries в Электростали пришли несколько десятков силовиков с обысками, которые связаны с нелегальной миграцией", - отмечали в правоохранительных органах.
Полицейские проверяли паспорта и другие документы сотрудников склада. Подобные операции проводятся в нескольких регионах России.
По ее словам, рейд проводился на территории железнодорожной станции "Фрязево", - сообщает Подмосковная полиция в Телеграм-канале.
"В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ по ст. 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по ст. 18.11 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны", – пояснила Петрова.
Уточняется, что все задержанные - сотрудники склада компании Wildberries.
Ранее сообщалось, что в сортировочный центр Wildberries в подмосковной Электростали пришла полиция, у сотрудников проверяют документы. Возможны перебои с отгрузкой товаров, - сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
"На территорию склада Wildberries в Электростали пришли несколько десятков силовиков с обысками, которые связаны с нелегальной миграцией", - отмечали в правоохранительных органах.
Полицейские проверяли паспорта и другие документы сотрудников склада. Подобные операции проводятся в нескольких регионах России.