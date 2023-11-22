В Липецкой области мать арестовали за долг по алиментам в два миллиона рублей

Женщина никак не помогает сыну.

В Усманском районе женщина задолжала по алиментам на содержание своего несовершеннолетнего сына больше двух миллионов рублей. При этом она нигде не работала и мер к трудоустройству не принимала.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, за неуплату алиментов женщина неоднократно была привлечена к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ. Но эти меры на мать не повлияли. На этот раз суд арестовал её на 10 суток.



Если и после этого женщина так и не начнёт платить алименты сыну — она снова будет привлечена к уголовной ответственности.





