В России

10 минут назад

Эксперты оценили долю нелегальной китайской черной икры в РФ в 40%

12
#черная икра
В РФ массово продают китайскую осетровую икру под видом российской. Об этом «Известиям» сообщили в Союзе осетроводов, где отметили, что почти половина российского рынка заполнена импортным фальсификатом.
 
«Доля нелегальной китайской черной икры на рынке сейчас оценивается примерно в 40%. Эти данные всего лишь часть айсберга контрафакта и фальсификата. Например, в прошлом году только официально в Россию из КНР было ввезено 18,5 т икры осетровых, но при этом ни один килограмм из этого не был продан как икра из КНР — вся эта продукция была в РФ перемаркирована и продана как российская», — сообщил президент Союза осетроводов, владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков.

По его словам, кроме официальных поставок в нашу страну ввозится и контрабандная икра из КНР, ее объем превышает легальный в 1,5–2 раза. Стоимость легальной в Китае составляет около $200, нелегальной — $100, уточнил он.

«Если товар импортный, а продается под видом российского, то по всем законам это фальсификат, который должен быть изъят из оборота и уничтожен», — подчеркнул представитель бизнеса.

По его словам, если бы российские покупатели знали, что это продукция из КНР, то 95% просто отказались бы ее приобретать, а тем более за такие деньги.
 

12
#черная икра

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Половину доходов мировой игровой индустрии в 2023 году принесли мобильные релизы

10 минут назад

В России
Совфед одобрил закон о переносе решения по вопросу советских вкладов
#вклады #выплаты
Совфед одобрил закон о переносе решения по вопросу советских вкладов

19 минут назад

В России
Россияне жалуются на затяжную простуду
#простуда #ОРВИ #здоровье
Россияне жалуются на затяжную простуду

57 минут назад

В России
Запрет на экспорт дизтоплива могут снять в ближайшее время
#топливо #запрет на экспорт
Запрет на экспорт дизтоплива могут снять в ближайшее время

сегодня, 14:39

В России
Сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026
#бюджет #экономика
Сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026

сегодня, 13:56

В России
В Анапе улицы затопило после мощного ливня
#непогода #дождь
В Анапе улицы затопило после мощного ливня

сегодня, 11:24

В России