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Пожар, прорыв стояков, этаж без света: в девятиэтажке на Гагарина случились все коммунальные беды разом

6 643
#пожар

Пожар, прорыв стояков, этаж без света: в девятиэтажке на Гагарина случились все коммунальные беды разом

Около половины пятого вечера 21 ноября на третьем этаже дома №129 по улице Гагарина загорелась квартира. Во время пожара в квартире были повреждены стояки горячего и холодного водоснабжения, а в ходе тушения огня вода залила электрощиток.

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Фото: пресс-службы мэрии

По данным департамента ЖКХ администрации Липецка, на третьем этаже дома отключена электроэнергия. Также по стоякам отсутствует водоснабжение. 

«В УК «Перспектива» уже определились с перечнем необходимых материалов для восстановления щита и проводки. Ремонт начнется после высыхания системы электроснабжения. Восстановить подачу холодной и горячей воды УК собирается  завтра. Отопление уже есть во всем доме», — сообщили в пресс-службе мэрии.

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#пожар

Комментарии (6)

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Видать

5 минут назад
Триотлон, сильно ты зашибся во время этого мероприятия, какой месяц не отпускает уже.
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Человечность

5 минут назад
Мне кажется, что в этом году беды на людей сыпятся все и сразу - одна за другой... Не год, а катастрофа.
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Я

8 минут назад
Дом ушёл из Альфы, а у неё хорошая аварийка и теплотехническая служба, и сразу беды)
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Триотлон

17 минут назад
Это комбо
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Гость

43 минуты назад
Пусть это будет самое большое преступление в Липецке. Каждый месяц у сотни тысяч липчан мошенники от ЖКХ воруют 150-200 млн. руб. И, все хорошо прекрасная маркиза ! Самые главные из них сидят в УК и ФКР. Ничего не делают, а денежки присваивают весьма приличные. Где вы наши защитники из Полиции, СК и Прокуратуры???? За что зарплату мы вам платим??
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Гость из Европейского

53 минуты назад
Вот веселуха же, как скучно мы живем
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