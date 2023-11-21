Пожар, прорыв стояков, этаж без света: в девятиэтажке на Гагарина случились все коммунальные беды разом





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Около половины пятого вечера 21 ноября на третьем этаже дома №129 по улице Гагарина загорелась квартира. Во время пожара в квартире были повреждены стояки горячего и холодного водоснабжения, а в ходе тушения огня вода залила электрощиток.По данным департамента ЖКХ администрации Липецка, на третьем этаже дома отключена электроэнергия. Также по стоякам отсутствует водоснабжение.«В УК «Перспектива» уже определились с перечнем необходимых материалов для восстановления щита и проводки. Ремонт начнется после высыхания системы электроснабжения. Восстановить подачу холодной и горячей воды УК собирается завтра. Отопление уже есть во всем доме», — сообщили в пресс-службе мэрии.