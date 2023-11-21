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20 минут назад
Россияне перестали быть основными покупателями недвижимости в Дубае
Граждане России больше не являются ключевыми покупателями недвижимости в Дубае.
К последнему кварталу 2023 года россияне перестали входить в число ключевых покупателей недвижимости в Дубае. Они стали чаще перепродавать недвижимость, купленную ранее, а также отменили часть запланированных сделок. За последнее лето граждане России реализовали лотов на 75,1 миллиона долларов — почти вдвое больше, чем приобрели. Часть решила вложить эти средства в бизнес у себя на родине, - пишет Lenta.ru.
По словам брокеров, причинами стали падение курса рубля и продолжающийся рост цен на недвижимость в самом популярном эмирате. Жилье в Дубае стало дорожать еще в 2021 году, и к началу сентября рост составил около 30%. Среди других факторов аналитики также называют насытившийся спрос и ограничение размера ежемесячной суммы, доступной для отправки в ОАЭ, со стороны некоторых отечественных банков.
Отмечается, что россияне стали чаще продавать ранее приобретенные в Дубае квартиры, а также отменили часть уже запланированных покупок. Так, за последнее лето гражданами России продано недвижимости почти вдвое больше, чем приобретено.
Такая ситуация возникла из-за падения курса рубля и продолжающегося роста цен на недвижимость в Дубае. Жилье там стало дорожать еще три года назад, и к началу сентября рост составил около 30%. Другими факторами эксперты также назвали насытившийся спрос и ограничение размера ежемесячной суммы, которую некоторые российские банки разрешают отправлять в ОАЭ.
Поэтому интерес к элитной недвижимости со стороны российских граждан сильно уменьшился. Сейчас россияне практически не приобретают недвижимость стоимостью более $10-15 млн. Из-за этого покупатели из РФ по объему приобретаемой недвижимости переместились с первого на пятое место.
Отечественные аналитики предлагают россиянам вместо Дубая инвестировать в недвижимость в Сочи. Ежегодный рост цен в Сочи составляет около 20%.
По словам брокеров, причинами стали падение курса рубля и продолжающийся рост цен на недвижимость в самом популярном эмирате. Жилье в Дубае стало дорожать еще в 2021 году, и к началу сентября рост составил около 30%. Среди других факторов аналитики также называют насытившийся спрос и ограничение размера ежемесячной суммы, доступной для отправки в ОАЭ, со стороны некоторых отечественных банков.
Отмечается, что россияне стали чаще продавать ранее приобретенные в Дубае квартиры, а также отменили часть уже запланированных покупок. Так, за последнее лето гражданами России продано недвижимости почти вдвое больше, чем приобретено.
Такая ситуация возникла из-за падения курса рубля и продолжающегося роста цен на недвижимость в Дубае. Жилье там стало дорожать еще три года назад, и к началу сентября рост составил около 30%. Другими факторами эксперты также назвали насытившийся спрос и ограничение размера ежемесячной суммы, которую некоторые российские банки разрешают отправлять в ОАЭ.
Поэтому интерес к элитной недвижимости со стороны российских граждан сильно уменьшился. Сейчас россияне практически не приобретают недвижимость стоимостью более $10-15 млн. Из-за этого покупатели из РФ по объему приобретаемой недвижимости переместились с первого на пятое место.
Отечественные аналитики предлагают россиянам вместо Дубая инвестировать в недвижимость в Сочи. Ежегодный рост цен в Сочи составляет около 20%.