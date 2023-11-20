Происшествия

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Вечером Новолипецк встал в огромной пробке из-за ДТП

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#авария #ДТП
4

Три столкнувшихся автомобиля перекрыли три полосы.

Около 16:00 на площади Франценюка  столкнулись три автомобиля. По словам очевидцев, машины «разложились» ровно по одной на каждую полосу проспекта Мира в сторону Петровского моста.

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Движение по всем трем полосам оказалось перекрыто, и большая часть водителей объезжала место аварии по встречной полосе, а кто-то и вовсе по тротуару. 
13 2121
#авария #ДТП
4

Комментарии (13)

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Я

17 минут назад
От улицы металлургов до Матырского- 2!!!!часа. Бардак! Дороги не чищены от слова ВООБЩЕ. как итог- куча аварий. Поворот на Ферросплавную от Новых проходных, массовая перед мостом в Новой жизни. Когда почистите дороги?????
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Справедливый

19 минут назад
Кто сегодня по городу ездил, вилел всю абсурдность. Город весь закатан! Позор начальникам МБУ!
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Справедливый

21 минуту назад
Водитель, надо сказать, что ничего сверхъестественного не произошло, раньше и хуже бывало, но нынешним начальникам МБУ и это является трагедией
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Справедливый

23 минуты назад
Катерина, нет в городе власти и ГИБДД, это уже давно понятно.
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Ну

25 минут назад
Бульдозером ихнадо было сгрести и без проблем.
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Катерина

30 минут назад
На яндекс карте авария отмечена еще в половине третьего была. ГИБДД и власть в городе есть?
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Они

32 минуты назад
Игорян, на разводе.
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Водитель

32 минуты назад
Начальника ГБДД и дорожного хозяйства города в отставку ! Не видно их работы в кризисной ситуации .
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Хозяин мерседеса.

43 минуты назад
А Я проехал по Макарова и никаких проблем. Давно дома пью пиво с красной рыбкой. Ау лузеры.
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Ну что

47 минут назад
Дятлы, что обливали Грязью мотоциклистов, спасибо за коллапс из-за вашей тупости
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