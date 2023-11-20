Вечером Новолипецк встал в огромной пробке из-за ДТП

Три столкнувшихся автомобиля перекрыли три полосы.

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Около 16:00 на площади Франценюка столкнулись три автомобиля. По словам очевидцев, машины «разложились» ровно по одной на каждую полосу проспекта Мира в сторону Петровского моста.Движение по всем трем полосам оказалось перекрыто, и большая часть водителей объезжала место аварии по встречной полосе, а кто-то и вовсе по тротуару.