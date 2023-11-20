Происшествия
35 минут назад
Дело 72-летнего разбойника направлено в суд
Пенсионер попытался ограбить сельский магазин, но не смог справиться с 63-летней продавщицей.
ОМВД России по Хлевенскому району завершило расследование уголовного дела 72-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое. Дело направлено в суд.
По данным следствия, вечером 5 октября пенсионер подъехал на велосипеде к сельскому магазину, дождался когда его покинут покупатели, натянул на лицо шапку с прорезями для глаз и зашел в торговый зал.
«Под угрозой применения ножа он потребовал у продавщицы наличные. 63-летняя женщина не растерялась, оказала активное сопротивление, схватилась за нож, и вытолкала нападавшего из магазина. Потом закрыла дверь и вызвала полицию», — сообщает областное управление МВД.
Пенсионера задержали по горячим следам в одном из сел Задонского района.
По данным следствия, вечером 5 октября пенсионер подъехал на велосипеде к сельскому магазину, дождался когда его покинут покупатели, натянул на лицо шапку с прорезями для глаз и зашел в торговый зал.
«Под угрозой применения ножа он потребовал у продавщицы наличные. 63-летняя женщина не растерялась, оказала активное сопротивление, схватилась за нож, и вытолкала нападавшего из магазина. Потом закрыла дверь и вызвала полицию», — сообщает областное управление МВД.
Пенсионера задержали по горячим следам в одном из сел Задонского района.
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