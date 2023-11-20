Происшествия

35 минут назад

Дело 72-летнего разбойника направлено в суд

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#разбой
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Дело 72-летнего разбойника направлено в суд

Пенсионер попытался ограбить сельский магазин, но не смог справиться с 63-летней продавщицей.

ОМВД России по Хлевенскому району завершило расследование уголовного дела 72-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое. Дело направлено в суд.

По данным следствия, вечером 5 октября пенсионер подъехал на велосипеде к сельскому магазину, дождался  когда его покинут покупатели, натянул на лицо шапку с прорезями для глаз и зашел в торговый зал.

«Под угрозой применения ножа он потребовал у продавщицы наличные. 63-летняя женщина не растерялась, оказала активное сопротивление, схватилась за нож, и вытолкала нападавшего из магазина. Потом закрыла дверь и вызвала полицию», — сообщает областное управление МВД.

Пенсионера задержали по горячим следам в одном из сел Задонского района.


2 357
#разбой
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