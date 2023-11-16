Происшествия

сегодня, 16:26

Липчанин из ревности «заминировал» многоквартирный дом

2 515
#телефонный терроризм #ложное сообщение
2
Липчанин из ревности «заминировал» многоквартирный дом

И получил год ограничения свободы.

Советский районный суд Липецка назначил год ограничения свободы 49-летнему липчанину за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений.

В марте этого года пьяный липчанин приревновал сожительницу. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина решил, что женщина находится в соседнем доме в квартире с мужчиной, и чтобы та вернулась домой, позвонил на номер службы «112» и сообщил о заложенной бомбе в многоквартирном жилом доме, где, по его мнению, находилась его сожительница. 

 
 
2 515
#телефонный терроризм #ложное сообщение
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бешеный

42 минуты назад
Старики-разбойники
ответить

Кузя

45 минут назад
Ох уж эти террористы из захолустья!
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Мошенники создали фейковый аккаунт главы Лебедянского района
#мошенничество
Мошенники создали фейковый аккаунт главы Лебедянского района

32 минуты назад

Происшествия
Алкоголика осудили за липовую справку для замены водительских прав
#подделка документов
3
Алкоголика осудили за липовую справку для замены водительских прав

51 минуту назад

Происшествия
Сбивший мотоциклиста на улице Неделина водитель выплатит ему 300 000 рублей
#ДТП
3
Сбивший мотоциклиста на улице Неделина водитель выплатит ему 300 000 рублей

сегодня, 13:26

Происшествия
57-летняя ельчанка догнала вырвавшего у неё сумку грабителя
#грабёж
11
57-летняя ельчанка догнала вырвавшего у неё сумку грабителя

сегодня, 13:08

Происшествия
41-летний мужчина напал с утюгом на отчима бывшей жены
#конфликт #побои
8
41-летний мужчина напал с утюгом на отчима бывшей жены

сегодня, 10:58

Происшествия
88-летняя женщина и 57-летний мужчина попали под автомобили в Липецке
#авария #ДТП
88-летняя женщина и 57-летний мужчина попали под автомобили в Липецке

сегодня, 10:44

Происшествия