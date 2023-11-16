Липчанин из ревности «заминировал» многоквартирный дом

И получил год ограничения свободы.

Советский районный суд Липецка назначил год ограничения свободы 49-летнему липчанину за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений.



В марте этого года пьяный липчанин приревновал сожительницу. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина решил, что женщина находится в соседнем доме в квартире с мужчиной, и чтобы та вернулась домой, позвонил на номер службы «112» и сообщил о заложенной бомбе в многоквартирном жилом доме, где, по его мнению, находилась его сожительница.





