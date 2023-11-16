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Статистика: на прошлой неделе дорожали яйца, картофель и корма для животных
На прошлой неделе, с 7 по 13 ноября в Липецкой области немного подешевел бензин, снизились цены на стиральный порошок, сахар и яблоки. В то же время продолжился рост цен на яйца, подорожали картофель и капуста, огурцы и помидоры, сметана, творог, говядина, сухие корма для животных. Липецкстат представил обзор по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю.
Вместе с тем стали дешевле на прошлой неделе куры на 0,25%, на столько же (0,25%) подешевело сливочное масло, снизились цены на маргарин (-0,28%), овощные консервы для детского питания (-2,64%), сахар (-1,96%), чай (-0,98%), морковь (-0,81%), яблоки (-0,83%). В группе непродовольственных товаров снизились цены на хозяйственное мыло (-0,92%), стиральный порошок (-2,44%), туалетную бумагу (-0,41%).
Недельная инфляция не затронула такие товары, как подсолнечное масло, сыр, пеленки, мужские майки и футболки, детские и взрослые кроссовки, туалетное мыло.
Потребительские цены на бензин в целом на прошлой неделе снизились на 0,4%. Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 13 ноября составляла 52,73 рубля (на 7 ноября — 52,92 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 сократилась на 0,4% — до 50,05 рубля (на 7 ноября –50,27 рубля). Бензин марки АИ-95 подешевел на 0,3% (54,71 рубля — против 54,88 рубля на предыдущей отчетной неделе). Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели — 68,49 рубля. Цена на дизельное топливо осталась такой же, как и неделей раньше: его стоимость составила 60,46 рубля.
Елена
бюстик Сталина
Липчанин
Арни.
Гриднев
бюстик Сталина
Липчанин.
ворчиха
Андрей