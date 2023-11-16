Статистика: на прошлой неделе дорожали яйца, картофель и корма для животных

На прошлой неделе, с 7 по 13 ноября в Липецкой области немного подешевел бензин, снизились цены на стиральный порошок, сахар и яблоки. В то же время продолжился рост цен на яйца, подорожали картофель и капуста, огурцы и помидоры, сметана, творог, говядина, сухие корма для животных. Липецкстат представил обзор по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю.

Заметнее всего за неделю выросли цены на огурцы (+6,16%) и помидоры (+5,61%). Более, чем на один процент подорожали яйца (+4,16%), капуста (+4,84%), картофель (+4,43%), лук (+1,91%), бананы (+2,56%), творог (+2,93%), сметана (+3,44%), говядина (+2,35%). В этот перечень также попали по итогам прошлой недели вермишель (+1,25%), макаронные изделия (+1,11%), печенье (+1,17%). Из непродовольственных товаров подорожали детские джинсы (+0,26%), детские футболки (+1,19%), мужские носки (+0,16%), зубные щетки (+1,04%), сигареты (+0,16%), сухие корма для животных (+2,46%).



Вместе с тем стали дешевле на прошлой неделе куры на 0,25%, на столько же (0,25%) подешевело сливочное масло, снизились цены на маргарин (-0,28%), овощные консервы для детского питания (-2,64%), сахар (-1,96%), чай (-0,98%), морковь (-0,81%), яблоки (-0,83%). В группе непродовольственных товаров снизились цены на хозяйственное мыло (-0,92%), стиральный порошок (-2,44%), туалетную бумагу (-0,41%).



Недельная инфляция не затронула такие товары, как подсолнечное масло, сыр, пеленки, мужские майки и футболки, детские и взрослые кроссовки, туалетное мыло.



Потребительские цены на бензин в целом на прошлой неделе снизились на 0,4%. Средняя стоимость литра бензина в Липецкой области на 13 ноября составляла 52,73 рубля (на 7 ноября — 52,92 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 сократилась на 0,4% — до 50,05 рубля (на 7 ноября –50,27 рубля). Бензин марки АИ-95 подешевел на 0,3% (54,71 рубля — против 54,88 рубля на предыдущей отчетной неделе). Бензин марки АИ-98 и выше остался на уровне предыдущей недели — 68,49 рубля. Цена на дизельное топливо осталась такой же, как и неделей раньше: его стоимость составила 60,46 рубля.



