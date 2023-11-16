47-летняя липчанка трижды ударила ножом сожителя

И получила два года условно.

Советский районный суд Липецка приговорил 47-летнюю липчанку к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года пьяная липчанка в своей квартире поссорилась с сожителем и нанесла ему три удара кухонным ножом в живот, плечо и подреберье.



Подсудимая вину признала. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активное содействию расследованию преступления, заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.