Происшествия

сегодня, 10:11

47-летняя липчанка трижды ударила ножом сожителя

7 691
#поножовщина #конфликт
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47-летняя липчанка трижды ударила ножом сожителя

И получила два года условно.

Советский районный суд Липецка приговорил 47-летнюю липчанку к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года пьяная липчанка в своей квартире поссорилась с сожителем и нанесла ему три удара кухонным ножом в живот, плечо и подреберье.

Подсудимая вину признала. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активное содействию расследованию преступления, заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
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#поножовщина #конфликт
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Комментарии (7)

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Гость

4 минуты назад
Зализала раны
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Естественный отбор

33 минуты назад
Что то я не пойму почему женское население так трубит и топит за домашнем насилие????
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Нонка

59 минут назад
Заглаживание вреда,что за акт такой?
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Патриот

сегодня, 10:34
й, да, и двумя руками за традиционные семейные ценности
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адам

сегодня, 10:24
Какое признание вины явка с повинной мужика чуть не завалила а если наоборот?
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й

сегодня, 10:23
И они все против домашнего насилия?
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Бешеный

сегодня, 10:18
Красава, страстная женщина Я таких люблю
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
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