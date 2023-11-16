Общество

13 минут назад

В Липецкой области арестовано 2562 единиц табачной продукции на 300 тысяч рублей

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#табак #сигареты #торговля
В Липецкой области арестовано 2562 единиц табачной продукции на 300 тысяч рублей
За 9 месяцев этого года специалисты управления Роспотребнадзора проинспектировали 123 точки розничной продажи табачной продукции и 98 были выявлены нарушения.

«Наиболее частные нарушения — это реализация табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения, открытая выкладка и демонстрация табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Также в ряде случаев была не доведена информация о продаваемой продукции — отсутствовал перечень продаваемой табачной продукции с указанием стоимости цены за пачку», — отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Липецкой области. 

Было возбуждено 19 дел об административных правонарушениях по статьям 14.53 и 15.12 КоАП КоАП РФ, арестовано 2562 единиц табачной продукции на сумму 300 тысяч рублей. Виновные оштрафованы на общую сумму 85 тысяч рублей с конфискацией табачной продукции, 4 материала ещё находятся на рассмотрении. Также рассмотрено 8 материалов, поступивших из полиции и прокуратуры, по факту реализации табачных изделий без акцизных марок. По этим нарушениям составлены протоколы по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ и переданы в суды.
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#табак #сигареты #торговля

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