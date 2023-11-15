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Эксперты предрекли рублю возможность укрепиться до 85-90 к доллару

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Рубль способен укрепиться до 85-90 к доллару после прохождения очередного «уровня сопротивления», считает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. На торгах 14 ноября доллар упал ниже 91 рубля, а евро — ниже 98. Дать точный прогноз по срокам роста рубля невозможно, однако на него может серьезно повлиять скорое решение регулятора о закупке валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ), предупредили эксперты, сообщают «Известия».

Рубль сейчас поддерживает ключевая ставка на уровне 15%, а также рост продаж валюты экспортерами по требованию октябрьского указа президента, отметила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ сдавливает спрос на иностранные деньги, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. При этом обязательная репатриация выручки экспортеров обеспечивает приток иностранных денег в страну. Таким образом в РФ спрос на валюту понижен, а предложение — повышено, из-за чего рубль закономерно идет на укрепление.

Также ему способствует восстановление счета текущих операций. Он отражает разницу между деньгами, которые поступили в страну и которые из нее вывели.

«Прохождение отметки 91,6 за доллар открывает дорогу в диапазон 85-90 за доллар», — уточнил Андрей Кочетков.
С технической точки зрения американец потерял поддержку на уровне 92,5 рублей, а вернуться выше ему не удалось — это сильный сигнал к дальнейшему падению всех инвалют, пояснил Зельцер.

При этом невозможно сказать, сколько будет продолжаться движение рубля в сторону укрепления. Скорее можно оперировать важными целевыми уровнями, где не исключено уже значительное сопротивление участников торгов — ближайшим из них выступает круглая отметка 90 за доллар, пояснил эксперт. Восстановление курса может продлиться до конца осени.

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