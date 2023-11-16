До глухих деревень: в Липецкой области завершаются ремонты 380 километров дорог

Дорожники констатируют: на сегодня уложено 97% верхних слоев дорожного покрытия. На части дорог пока еще идут работы по обустройству остановок и примыканий, ремонту водопропускных труб, монтажу нового барьерного ограждения. До конца года их завершат.

— Ремонты 380 километров дорог подходят к концу. Плюсом к ним ремонтируется беспрецедентное количество мостов — 21, из них 12 сдаются в этом году. Не все подрядчики уложились в сроки, и к этим дорожникам будут применены соответствующие санкции. В будущем году большие работы продолжатся. Мы провели 90% торгов по ремонту дорог в 2024 году. На них будет направлено более четырех миллиардов рублей. Будут еще капитальные ремонты дорог, эти проекты мы проторгуем чуть позже, — рассказал GOROD48 заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин.Некоторые отремонтированные дороги стали для жителей районов и сел просто спасением.Так, в Решетово-Дуброво Краснинского района не нарадуются на новое покрытие местной дороги. Раньше она походила на проселочную — старый асфальт износился, это сказывалось на безопасности движения.— Мы хоть и сельские жители, но нам же тоже хочется гулять по чистым пешеходным дорожкам, ездить по ровному, хорошему шоссе, как в городе, — говорит жительница села Тамара Иванова. — Теперь вот не нарадуемся. Широкая, удобная дорога, ну просто красота!Радоваться есть чему: по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы 10,5 километра от трассы Становое – Лебедянь почти до села Суходол. Как сообщили в управлении дорог и транспорта, подрядчик, ООО «Дорожник», уложил два слоя асфальтобетона общей толщиной в восемь сантиметров, укрепил обочины дороги щебнем, заасфальтировал съезды и примыкания, отремонтировал четыре водопропускные трубы, обустроил восемь остановок, заменил барьерное ограждение и знаки, оборудовал переход возле школы в соответствии с нормами безопасности: установил пешеходное ограждение, мигающий светофор, автономное освещение, нанёс разметку.Водитель школьного автобуса Владимир Несмеянов уже 17 лет каждое утро собирает детей в восьми селах. Он говорит, что раньше дороги были — яма на яме. Сейчас же стало возить детвору удобно, быстро, а главное — безопасно:— Качественная дорога – значит, безопасная дорога. И автобус не так «убивается», требует гораздо меньше ремонта. А при такой дороге и вовсе нужен только профилактический ремонт.В Краснинском районе завершена реконструкция еще одной трассы — длиной 6,2 километра между сёлами Нижнедрезгалово и Засосенка.В Засосенку раньше добираться по разбитой дороге с остатками щебенки было одним мучением, теперь, по асфальту, — удовольствие, что оценили местные жители. Для них даже сделали тротуары, и установили новую остановку.— До ремонта от Нижнедрезгалово до Засосенки приходилось ехать полчаса: пока все ухабы пересчитаешь, пока все лужи соберешь... Теперь — семь минут. Мы 13 лет писали, обращались, чтобы нам сделали дорогу. Спасибо, что услышали! — говорит еще одна местная жительница Надежда Горловская.Для Засосенки новая дорога — не просто удобство, но и определенные перспективы.Дело в том, что Засосенка расположена в одном из самых живописных мест области — там, где река Сосна впадает в Дон. До революции в деревне, которая тогда называлась Двуречье, находилась усадьба петербурженки Софьи Бибичковой. В 1914 году помещица построила спиртзавод, который существовал до 1988 года и обеспечивал местных жителей работой. После закрытия предприятия молодежь начала уезжать, и сегодня в деревне зарегистрированы всего 75 человек. Новая дорога позволит развиваться сельхозпроизводителю — в деревне расположено растениеводческое и животноводческое «Экспериментальное хозяйство». Также есть планы по развитию экотуризма. Параллельно со строительством дороги работу ведут газовики – к деревне дотянули еще одну нитку газопровода. Подключился и муниципалитет: в деревне отсыпали щебнем еще несколько проездов.Дорожные работы во всех районах проводятся комплексно: в порядок приводят не только региональные дороги и мосты, но и местные, на это муниципалитетам ежегодно выделяются субсидии из областного бюджета. Кроме того, они могут стать участниками госпрограмм – таких, как «Комплексное развитие сельских территорий» или «Стимул». В Краснинском районе в этом году ремонтировали уличную сеть райцентра и нескольких сел.— Несмотря на то, что этот год был нелегким, мы сделали огромный объем местных дорог, затратив на это около 45 миллионов рублей, 20,5 миллиона из областного, 16,5 миллиона из местного бюджетов, — говорит глава Краснинского района Сергей Поляков. – Выполнили все работы на улице Красноармейской районного центра, Октябрьской, Первомайской, Социалистической, Строительной и ряде других. Отремонтировали дороги в селах Ищеино, Александровке, Малотроицком, Бредихино, Засосенке. Останавливаться не собираемся и уже запланировали на капремонты дорог следующего года 18 миллионов рублей. В том числе отремонтируем улицу Октябрьскую в Красном.Всего же, по данным управления дорог и транспорта Липецкой области, в Краснинском районе за этот сезон отремонтированы более 20 километров региональных дорог, а в целом по области планируется сдать более 380 километров. С 2019 года, когда Липецкая область присоединилась к реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», отремонтировано более 2800 километров автомобильных трасс регионального и местного значения, построено — более 80 километров.