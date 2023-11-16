Общество

сегодня, 10:35

До глухих деревень: в Липецкой области завершаются ремонты 380 километров дорог

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#дороги #ремонт
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До глухих деревень: в Липецкой области завершаются ремонты 380 километров дорог

Дорожники констатируют: на сегодня уложено 97% верхних слоев дорожного покрытия. На части дорог пока еще идут работы по обустройству остановок и примыканий, ремонту водопропускных труб, монтажу нового барьерного ограждения. До конца года их завершат.

— Ремонты 380 километров дорог подходят к концу. Плюсом к ним ремонтируется беспрецедентное количество мостов — 21, из них 12 сдаются в этом году. Не все подрядчики уложились в сроки, и к этим дорожникам будут применены соответствующие санкции. В будущем году большие работы продолжатся. Мы провели 90% торгов по ремонту дорог в 2024 году. На них будет направлено более четырех миллиардов рублей. Будут еще капитальные ремонты дорог, эти проекты мы проторгуем чуть позже, — рассказал GOROD48 заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин.

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Некоторые отремонтированные дороги стали для жителей районов и сел просто спасением.

Так, в Решетово-Дуброво Краснинского района не нарадуются на новое покрытие местной дороги. Раньше она походила на проселочную — старый асфальт износился, это сказывалось на безопасности движения.

— Мы хоть и сельские жители, но нам же тоже хочется гулять по чистым пешеходным дорожкам, ездить по ровному, хорошему шоссе, как в городе, — говорит жительница села Тамара Иванова. — Теперь вот не нарадуемся. Широкая, удобная дорога, ну просто красота!

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Радоваться есть чему: по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы 10,5 километра от трассы Становое – Лебедянь почти до села Суходол. Как сообщили в управлении дорог и транспорта, подрядчик, ООО «Дорожник», уложил два слоя асфальтобетона общей толщиной в восемь сантиметров, укрепил обочины дороги щебнем, заасфальтировал съезды и примыкания, отремонтировал четыре водопропускные трубы, обустроил восемь остановок, заменил барьерное ограждение и знаки, оборудовал переход возле школы в соответствии с нормами безопасности: установил пешеходное ограждение, мигающий светофор, автономное освещение, нанёс разметку.

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Водитель школьного автобуса Владимир Несмеянов уже 17 лет каждое утро собирает детей в восьми селах. Он говорит, что раньше дороги были — яма на яме. Сейчас же стало возить детвору удобно, быстро, а главное — безопасно:

— Качественная дорога – значит, безопасная дорога. И автобус не так «убивается», требует гораздо меньше ремонта. А при такой дороге и вовсе нужен только профилактический ремонт.

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В Краснинском районе завершена реконструкция еще одной трассы — длиной 6,2 километра между сёлами Нижнедрезгалово и Засосенка.

В Засосенку раньше добираться по разбитой дороге с остатками щебенки было одним мучением, теперь, по асфальту, — удовольствие, что оценили местные жители. Для них даже сделали тротуары, и установили новую остановку.

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Надежда Горловская.jpg+2023-11-15-15.29.01+niz.jpg

— До ремонта от Нижнедрезгалово до Засосенки приходилось ехать полчаса: пока все ухабы пересчитаешь, пока все лужи соберешь... Теперь — семь минут. Мы 13 лет писали, обращались, чтобы нам сделали дорогу. Спасибо, что услышали! — говорит еще одна местная жительница Надежда Горловская.

Для Засосенки новая дорога — не просто удобство, но и определенные перспективы.

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Дело в том, что Засосенка расположена в одном из самых живописных мест области — там, где река Сосна впадает в Дон. До революции в деревне, которая тогда называлась Двуречье, находилась усадьба петербурженки Софьи Бибичковой. В 1914 году помещица построила спиртзавод, который существовал до 1988 года и обеспечивал местных жителей работой. После закрытия предприятия молодежь начала уезжать, и сегодня в деревне зарегистрированы всего 75 человек. Новая дорога позволит развиваться сельхозпроизводителю — в деревне расположено растениеводческое и животноводческое «Экспериментальное хозяйство». Также есть планы по развитию экотуризма. Параллельно со строительством дороги работу ведут газовики – к деревне дотянули еще одну нитку газопровода. Подключился и муниципалитет: в деревне отсыпали щебнем еще несколько проездов.

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Дорожные работы во всех районах проводятся комплексно: в порядок приводят не только региональные дороги и мосты, но и местные, на это муниципалитетам ежегодно выделяются субсидии из областного бюджета. Кроме того, они могут стать участниками госпрограмм – таких, как «Комплексное развитие сельских территорий» или «Стимул». В Краснинском районе в этом году ремонтировали уличную сеть райцентра и нескольких сел.

Поляков глава краснинского района.jpg+2023-11-15-15.29.01+niz.jpg

— Несмотря на то, что этот год был нелегким, мы сделали огромный объем местных дорог, затратив на это около 45 миллионов рублей, 20,5 миллиона из областного, 16,5 миллиона из местного бюджетов, — говорит глава Краснинского района Сергей Поляков. – Выполнили все работы на улице Красноармейской районного центра, Октябрьской, Первомайской, Социалистической, Строительной и ряде других. Отремонтировали дороги в селах Ищеино, Александровке, Малотроицком, Бредихино, Засосенке. Останавливаться не собираемся и уже запланировали на капремонты дорог следующего года 18 миллионов рублей. В том числе отремонтируем улицу Октябрьскую в Красном.

Всего же, по данным управления дорог и транспорта Липецкой области, в Краснинском районе за этот сезон отремонтированы более 20 километров региональных дорог, а в целом по области планируется сдать более 380 километров. С 2019 года, когда Липецкая область присоединилась к реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», отремонтировано более 2800 километров автомобильных трасс регионального и местного значения, построено — более 80 километров.
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#дороги #ремонт
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Комментарии (6)

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Снежинка

3 минуты назад
Три года назад по нацпроекту отремонтировали дорогу в село Васильевка, теперь по ней едут камазы с песком из карьера , увы дорога уже вся разбита
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Пользователь

5 минут назад
Только до Сселок ремонт никак не дойдёт
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ворчиха

7 минут назад
на фото отсыпали щебенкой и школьники идут к автобуму. Неужели трудно тротуар сделать рядом с остановкой? Позорище
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Дмитрий

9 минут назад
Тихвинка-Демшинка, Добринского р-на нет дороги.
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сергей

22 минуты назад
данковский район ,баловневский сельский совет,деревня знаменская, дороги вообще нет,одна болтовня
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Веселый

30 минут назад
Поселок 1 Мая,нет ни остановки у трассы ,нет автобуса,нет ни дороги 4 км,кому только не писали,21 век
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