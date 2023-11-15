Липчанин отправился на два года в колонию за две кражи из «Пятёрочек»

Мужчина обкрадывал магазины в Тамбове.

Неоднократно судимый липчанин выслушал приговор за две кражи из магазинов «Пятерочка», совершенных в июле 2022 года в Тамбове. С учетом частичного сложения с наказанием по предыдущему приговору мужчина получил 2 года 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Тамбовской области, осужденный, не согласившись с назначенным наказанием, в своей апелляционной жалобе просил его смягчить. Но уже суд первой инстанции учёл все смягчающие обстоятельства: полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего гребенка. Поэтому приговор мирового судьи Советского района Тамбова апелляционным постановлением Советского районного суда Тамбова был оставлен без изменения, а жалоба осужденного – без удовлетворения.