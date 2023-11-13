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38 минут назад
В Таиланде откроют китайские полицейские участки из-за наплыва туристов
Полицейские из Китая могут появиться на популярных таиландских курортах.
Полиция Китая может появиться в Таиланде, местные власти объяснили это борьбой с китайской мафией и сослались на якобы успешный опыт Италии, но в Европе и США такие работавшие тайно участки были со скандалом закрыты, - передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Китайские полицейские могут начать работать на популярных курортах Таиланда, эту инициативу обсудил премьер Сеттха Тхависин с туристическими и силовыми министерствами.
"Это покажет, что Таиланд усилил меры безопасности, и станет значительным стимулом для доверия китайских туристов", — пояснил глава Управления туризма королевства Тапани Киатфаибул.
В соцсетях тайцы выразили опасения, что КНР расширит возможности для преследования китайских диссидентов за рубежом.
В правительстве Таиланда не согласились с этой точкой зрения и пояснили, что план направлен на борьбу с китайскими мафиозными группами, которые "боятся собственной полиции".
Премьер Таиланда утверждает, что подобная программа была успешно реализована в Италии. Однако существование китайских полицейских участков в Италии и других западных странах было непубличным, и когда в конце прошлого года испанская правозащитная группа Safeguard Defenders сообщила о них, это вызвало скандал. По ее данным, с весны 2021 года по лето 2022 года китайская полиция "убедила" 230 тысяч предполагаемых беглецов вернуться в Китай. Китайские полицейские предоставляют административные услуги, но также активно занимаются "тайной и незаконной полицейской деятельностью" и оказывают давление на диссидентов.
До пандемии больше всего туристов приезжали в Таиланд из Китая. В частности, в августе 2019 года и январе 2020 года королевство посетили более 1 млн китайцев. Из-за политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, фактически закрывшей границы КНР, количество китайских туристов упало до нуля, туристический поток начал восстанавливаться лишь в начале 2023-го. Но показатели пока далеки от допандемийных — в июле страну посетили немногим более 400 тысяч китайцев.
Китайские полицейские могут начать работать на популярных курортах Таиланда, эту инициативу обсудил премьер Сеттха Тхависин с туристическими и силовыми министерствами.
"Это покажет, что Таиланд усилил меры безопасности, и станет значительным стимулом для доверия китайских туристов", — пояснил глава Управления туризма королевства Тапани Киатфаибул.
В соцсетях тайцы выразили опасения, что КНР расширит возможности для преследования китайских диссидентов за рубежом.
В правительстве Таиланда не согласились с этой точкой зрения и пояснили, что план направлен на борьбу с китайскими мафиозными группами, которые "боятся собственной полиции".
Премьер Таиланда утверждает, что подобная программа была успешно реализована в Италии. Однако существование китайских полицейских участков в Италии и других западных странах было непубличным, и когда в конце прошлого года испанская правозащитная группа Safeguard Defenders сообщила о них, это вызвало скандал. По ее данным, с весны 2021 года по лето 2022 года китайская полиция "убедила" 230 тысяч предполагаемых беглецов вернуться в Китай. Китайские полицейские предоставляют административные услуги, но также активно занимаются "тайной и незаконной полицейской деятельностью" и оказывают давление на диссидентов.
До пандемии больше всего туристов приезжали в Таиланд из Китая. В частности, в августе 2019 года и январе 2020 года королевство посетили более 1 млн китайцев. Из-за политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, фактически закрывшей границы КНР, количество китайских туристов упало до нуля, туристический поток начал восстанавливаться лишь в начале 2023-го. Но показатели пока далеки от допандемийных — в июле страну посетили немногим более 400 тысяч китайцев.