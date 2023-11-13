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сегодня, 11:20
В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газы россиян
Медики оценивают состояние 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное.
Специалисты Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК Минздрава) осмотрели 70 россиян, эвакуированных из Газы, их всех допустили к перелету Каир — Москва, - сообщила пресс-служба ведомства.
"Осмотрены 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца", — говорится в пресс-релизе.
В ночь на 13 ноября первая группа российских граждан из Газы прибыла в штаб МЧС, который развернут в столице Египта, Каире. Пропускной пункт "Рафах" пересекли 70 человек.
Как отметили в Минздраве, все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. В полете их будут сопровождать медики.
Вылет борта МЧС Ил-76 из Каира запланирован на 14:00 мск.
Как сообщил ранее руководитель операции советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в оперативном штабе в Каире, опергруппа ведомства будет в Египте, пока из Газы не будут эвакуированы все изъявившие желание выехать россияне, - передает ТАСС.
"Осмотрены 70 граждан России, эвакуированных из Газы, из них одна беременная женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет. Самому маленькому всего три месяца", — говорится в пресс-релизе.
В ночь на 13 ноября первая группа российских граждан из Газы прибыла в штаб МЧС, который развернут в столице Египта, Каире. Пропускной пункт "Рафах" пересекли 70 человек.
Как отметили в Минздраве, все они находятся в удовлетворительном состоянии и допущены к перелету в Москву. В полете их будут сопровождать медики.
Вылет борта МЧС Ил-76 из Каира запланирован на 14:00 мск.
Как сообщил ранее руководитель операции советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в оперативном штабе в Каире, опергруппа ведомства будет в Египте, пока из Газы не будут эвакуированы все изъявившие желание выехать россияне, - передает ТАСС.