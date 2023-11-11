Энергетики восстановили нарушенное из-за ДТП электроснабжение жителей Липецка

Энергетики филиала «Россети Центр»-«Липецкэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей улиц Зои Космодемьянской и Передельческой в г. Липецке, нарушенное в результате ночного ДТП.

После получения сообщения об отключении линии электропередачи (ЛЭП) на место инцидента была направлена оперативно-выездная бригада филиала. При осмотре ЛЭП энергетики обнаружили поврежденную транспортным средством опору.



Об инциденте специалисты «Липецкэнерго» сообщили в правоохранительные органы и приняли комплекс регламентных мер. По завершении оперативных мероприятий сотрудниками ГИБДД специалисты филиала смогли приступить к восстановительным работам.



«Липецкэнерго» напоминает водителям об ответственности при управлении автотранспортным средством. Охранные зоны воздушных линий электропередачи являются местом повышенной опасности. Повреждение объектов электросетевого комплекса может закончиться трагически, а также стать причиной нарушения электроснабжения потребителей и социально значимых объектов. Столкновение с опорами создает угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и окружающих.



Энергетики призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров при перестроении и торможении, выполнять предписания дорожных знаков и проявлять максимальную осторожность вблизи линий электропередачи и в охранных зонах ЛЭП.



