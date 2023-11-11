Бизнес

37 минут назад

Энергетики восстановили нарушенное из-за ДТП электроснабжение жителей Липецка

337
Энергетики восстановили нарушенное из-за ДТП электроснабжение жителей Липецка

Энергетики филиала «Россети Центр»-«Липецкэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей улиц Зои Космодемьянской и Передельческой в г. Липецке, нарушенное в результате ночного ДТП.

После  получения  сообщения об отключении линии электропередачи (ЛЭП) на место инцидента была направлена оперативно-выездная бригада филиала. При осмотре ЛЭП  энергетики обнаружили поврежденную транспортным средством опору.

Об инциденте специалисты «Липецкэнерго» сообщили в правоохранительные органы и приняли комплекс регламентных мер. По завершении оперативных мероприятий сотрудниками ГИБДД специалисты филиала смогли приступить к восстановительным работам.  

«Липецкэнерго» напоминает водителям об ответственности при управлении автотранспортным средством. Охранные зоны воздушных линий электропередачи являются местом повышенной опасности. Повреждение объектов электросетевого комплекса может закончиться трагически, а также стать причиной нарушения электроснабжения потребителей и социально значимых объектов. Столкновение с опорами создает угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и окружающих.

Энергетики призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров при перестроении и торможении, выполнять предписания дорожных знаков и проявлять максимальную осторожность вблизи линий электропередачи и в охранных зонах ЛЭП.

337
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

«Ростелеком» вошел в число лучших работодателей России в 2023 году
«Ростелеком» вошел в число лучших работодателей России в 2023 году

вчера, 12:10

Бизнес
Турецкие страсти или российские триллеры: какие сериалы смотрят липчане?
Турецкие страсти или российские триллеры: какие сериалы смотрят липчане?

09.11.2023 11:50

Бизнес
Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ на уровне ruA-
Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ на уровне ruA-

08.11.2023 16:50

Бизнес
Где в Липецке купить качественные и недорогие сладкие новогодние подарки
Где в Липецке купить качественные и недорогие сладкие новогодние подарки

08.11.2023 13:00

Бизнес
Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 14% годовых
Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 14% годовых

07.11.2023 16:33

Бизнес
Ипотеку в Липецке выгоднее всего брать семьям с детьми
Ипотеку в Липецке выгоднее всего брать семьям с детьми

07.11.2023 10:00

Бизнес