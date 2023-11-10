Вышедшая из автомобиля на ходу липчанка взыскала 100 000 рублей с таксиста

Сама женщина требовала 320 000 рублей.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел иск пассажирки к таксисту. Женщина потребовала с травмировавшего её перевозчика компенсацию морального вреда в 300 000 рублей и судебные расходы в 20 000 рублей.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 4 марта этого года управлявший автомобилем «Мазда» таксист травмировал пассажирку своим неосторожным маневром.



Водитель остановился на краю проезжей части и хотел развернуться, при этом двери автомобиля были разблокированы. Но пассажирка подумала, что автомобиль закончил движение, открыла дверь и поставила ногу на асфальт.



При этом водитель не услышал этого из-за громко играющей музыки, которую он включил по просьбе пассажирки, включил заднюю передачу и протащил ногу женщины по асфальту.



В результате женщина получила травму ноги.



Решением Правобережного районного суда в пользу пассажирки была взыскана компенсация морального вреда в 80 000 рублей и судебные расходы в 20 000 рублей.