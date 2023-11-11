А знаете ли вы, что Калининградскую область заселяли липчанами?

В октябре 1945 года, по результатам Потсдамской и Ялтинской конференций северная часть Восточной Пруссии вместе со столицей Кёнегсбергом была включена в состав СССР. В апреле 1946 года в составе РСФСР образовался регион, который в честь всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина получил новое название — Калининградская область со столицей Калининградом. Примечательно, что три города новой области были названы в честь липчан — Гусев, Гурьевск и Нестеров.









Агитационный плакат «Всей семьей на новые места». Автор В.И. Говорков. Музей-квартира первых переселенцев, Калининград



Правительство СССР сформировало «пул» регионов, из которых предполагалось переселять желающих в некогда Восточную Пруссию. По данным воронежского историка Виктора Бахтина, для Воронежской области, в которую входил Липецк и несколько районов нынешней Липецкой области, советское правительство определило самую большую квоту — 900 семей. Курская область, которая позже, в 1954 году также поделится районами с Липецкой областью, получила такую же разнарядку — 900 семей. Орловская область, также отдавшая часть районов Липецкой области, обязывалась переселить в новый регион 500 семей, Тамбовская — 400.



— 500 семей предлагалось переселить из Брянской и Пензенской областей, по 400 — из Великолукской, Владимирской, Горьковской, Новгородской, Московской, Кировской, Калининской, Рязанской, Ульяновской, по 300 — из Калужской, Костромской, Псковской, Ярославской, Мордовской области и Чувашской АССР, по 200 — из Куйбышевской области и Марийской АССР. Переселенческую кампанию на местах проводили председатели облисполкомов. В Воронежской области эту должность занимал Иван Васильев. В итоге Воронежская область план перевыполнила, переселив в Калининградскую область 10 тысяч человек, — рассказывает Виктор Бахтин.



Сколько именно переселенцев отправилось на берега Балтийского моря из районов и городов, вошедших в Липецкую область, неизвестно. Такие данные встречаются отрывочно. Например, Виктор Бахтин нашел заметку липецкой газеты «Сталинский путь» о разнарядке в 20 семей для Верхне-Студенецкого сельсовета Задонского района. И, судя по всему, из Задонского района в бывшую Восточную Пруссию уехало очень много людей.















Судьба педагога из династии печатников



3 ноября в Калининграде прошел форум Ассоциации общественных объединений российских и белорусских регионов – доноров первоначального населения Калининградской области «Народное единство».







Среди приглашенных на форум оказались первые переселенки в Калининградскую область - Екатерина Щербатюк и Надежда Сомова.



93-летняя Надежда Петровна Сомова — наша землячка. Родилась она в Ельце, но ее семья переехала перед войной в Задонск.







— Я помню, как началась война. По радио первой услышала выступление Молотова. Папа с мамой по случаю выходного дня спали, я их разбудила и рассказала о начавшейся войне, — рассказала GOROD48 Надежда Сомова. — Все происходило стремительно. Помню, как к нашему дому на коне прискакал вестовой, постучал кнутом в окно, сообщил о мобилизации и вручил отцу повестку. Папа мой работал в типографии задонской газеты печатником и наборщиком. В 9 утра 23 июня мы все вместе отправились военкомат. Проводили папу на фронт, и больше я его не видела.



Отец Надежды Петровны и его брат Николай призвали «по профессии» — издавать фронтовую газету. Вся семья Сомовых в нескольких поколениях работала в типографиях. Но в Орле, куда прибыли братья, их разделили — Петра отправили в действующую армию, а Николая вернули в Задонск, в распоряжение военкомата, несмотря на то, что он уже воевал в Финскую, а отец Надежды Петровны даже в армии не служил. Николай же отправился воевать только через полтора месяца, прошел всю войну и вернулся живым. А вот отец Надежды пропал без вести, хотя тоже направлялся в армейскую прессу.



— Пропал! Хотя известно, куда он направлялся: «Действующая армия, полевая почта 515, штаб армии, редакция армейской газеты». Но, видимо, пришлось сражаться с оружием в руках,— говорит Надежда Петровна. — Не хочется вспоминать 1941 год. Мы отступали, в Задонск прибывали беженцы. А потом мы и сами стали беженцами. Задонск бомбили, и мы эвакуировались. Приехали в Елец, к родне, а в Ельце тоже боевые действия. Собрались на станции, какая-то активная женщина выбила для беженцев две пустые железнодорожные платформы, на которых до этого перевозился лес, мы погрузились на них, и поехали в Лебедянь, там нас высадили и разместили в двух сараях. Там мы жили какое-то время. Начался голод. У кого-то были запасы чечевицы, мы ее всю съели, а затем нас подводами начали перевозить в село Губино, километрах в 10 от Лебедяни. На телегах по несколько человек, сколько лошадка может увезти. И вдруг у Губино видим мертвую лошадь, с пулевым ранением, перевернутую телегу, одну из наших. По лошади прыгают местные дети. Мы спрашиваем: «А что с людьми?». Мальчишки отвечают: «Ааа, мы не знаем, в деревню отвезли»… Мы в деревню, вроде все живы, рассказывают: Ехали, и вдруг в небе немецкий самолет. Летчик, завидев обоз, пошел на снижение, так низко летел, что люди видели его скалящееся лицо в кабине. И он дал пулеметную очередь. Одна из пуль угодила лошади в живот. Лошадка еще какое-то время везла подводу, но обескровила и упала замертво. Потом немцев разгромили в Ельце, и мы вернулись в Задонск. Во время войны я окончила школу, поступила в педучилище. И в 1948 году, нас, весь выпуск, 40 с лишним девочек, по направлению Министерства просвещения отправили в Калининградскую область. Я на тот момент осталась сиротой, отец пропал без вести, мама умерла 1946 году. И я, оставив родительскую квартиру в Задонске на улице Карла Маркса, 17, причем приличную, с чемоданчиком и холщовым мешком отправилась в Калининград. Приехали поездом из Москвы и ахнули — город полностью разрушен...



Кёнегсберг пострадал не только время Восточно-Прусской операции. Город еще в 1944 году начали бомбить союзники СССР. Например, в ночь на 30 августа 1944 года 189 «Ланкастеров» 5-й группы ВВС Великобритании сбросили на центр Кёнигсберга 480 тонн бомб.







Фото: www.artofit.org



Задонских учителей распределили по районам Калининградской области. 16 однокурсниц Надежды Сомовой привезли в Зеленоградск.



— Мы бросили вещи на вокзале и побежали на море. Мы же не видели его никогда! Насмотревшись на море, вернулись в РОНО, получили направления по школам. Я поехала в Куликовскую начальную школу, поселилась у одной бабушки. В районе уже были переселенцы из Ярославской и Владимирской областей. Жили скудно, разгребали разрушенное, осваивали сельское хозяйство. Хозяйка, тетя Феня, сказала, что на конюшне есть солома, можно набить ей матрас и подушки. Так я и сделала. Начала учить детей переселенцев. При этом, надо было восстанавливать область. И кирпичи мы таскали вместе с учениками, и в поле работали. Так, потихоньку, потихоньку, отстроили города.







Первые переселенцы. Фото из экспозиции калининградского историко-художественного музея







Надежда Петровна учительствовала 52 года. По ее словам, общалась со всеми задонскими девушками-учителями. У всех жизнь сложилась достойно. Выучили не одно поколение калининградцев. На родине Надежда Сомова старалась бывать ежегодно, и в Ельце, и в Задонске. Судьбу отца ей так и не удалось выяснить. Но имя Петра Алексеевича Сомова значится на задонском мемориале.



Восточная Пруссия стала местом героизма липчан



В первый раз, правда, ненадолго, Восточная Пруссия вошла в состав России по итогам Семилетней войны (1756-1763). В этой войне принимал участие будущий вице-губернатор Воронежской губернии (1798 г), а после этого губернатор Новгородской губернии (с 1799 г) Никифор Марин (1736–1811). Он являлся двоюродным братом липецкого городничего Петра Бурцева, участвовавшего во взятии Хотина и Будапешта. Марины же были землевладельцами Усманского уезда.



В Великую Отечественную званий Героев Советского Союза за взятие Кёнегсберга были удостоены трое уроженцев нашей области — липчанин Сергей Гусев, житель пригородного липецкого села Ленино Степан Гурьев и уроженец Талицкого Чамлыка Добринского района Степан Нестеров.



Степан Гурьев в Великую Отечественную командовал 39-й гвардейской стрелковой Барвенковской дивизией, отличившейся при обороне Сталинграда. Командир 16-го гвардейского стрелкового Кёнигсбергского корпуса. Участник битвы за Сталинград Гурьев показан в сериале Урусуляка «Жизнь и судьба» по роману Гроссмана.



Во время Восточно-Прусской операции Степан Гурьев участвовал во взятии Кёнигсберга, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Погиб он в Пилау через три дня после присвоения высокого звания. Его именем назван город-спутник Кёнегсберга, бывший Нойхаузен.







Именем другого нашего земляка, Сергея Гусева, назван город Гумбинен. Сергей Иванович Гусев уроженец Липецка. Работал на липецком карьере камнетесом, затем на заводе «Свободный Сокол» крановщиком. В 1937 году ушел в армию, после службы продолжил работу на заводе. Отсюда и ушел на фронт в 1941 году. Боевое крещение получил под Ленинградом, где был тяжело ранен в боях за Синявинские высоты. Участвовал в боях под Сталинградом. Вместе со своей частью освобождал Донбасс, Таганрог, Николаев, форсировал Днепр, воевал в Белоруссии и Литве, в Восточной Пруссии. 18 января 1945 года в бою за Гросс-Байтчен (ныне Подгоровка Гусевского района) капитан Гусев поднял роту в атаку. В этом бою он был тяжело ранен автоматной очередью. Через трое суток, не приходя в сознание, Сергей Гусев умер в госпитале.



Имя нашего земляка Степана Нестерова носит бывший город Шталлупёнен. Степан Кузьмич Нестеров родился в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Командир 130-й танковой бригады 24-го танкового корпуса. Танкисты Нестерова участвовали в боях под Старым Осколом, в удержании плацдарма на западном берегу Дона в районе Коротояка. Нестеров — участник Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге, освобождения Смоленска и Ельни, Белоруссии и Литвы. В Восточной Пруссии координировал наступление 26-й танковой и 4-й мотострелковой бригад, и погиб от огня артиллерии при наступлении на Шталлупёнен. Но его подчиненные город взяли.



Кстати, именно в Шталлупёнен переселялись семьи из нынешней Липецкой области.



Добринцы ехали в город имени своего земляка



Воронежский историк, выпускник липецкого педагогического института, кандидат наук Виктор Бахтин нашел в архиве и такие данные: «13 октября 1946 года из Воронежской области направился переселенческий эшелон № 461 в количестве 849 членов 170 семей, укомплектованный колхозниками бывших тыловых районов области – Добринского (18 семей), Садовского (18 семей), Панинского (19 семей), Архангельского (31 семьи), Аннинского (23 семьи), Верхне-Хавского ( 27 семьи), Дмитряшевского (2 семьи), Терновского (15 семей).



Все они, как многие предыдущие и последующие эшелоны с воронежскими (липецкими в том числе) переселенцами ухали в Шталлупёнен, который в 1946 стал Нестеровым.



Районы нынешней Липецкой области в принципе неплохо справлялись с государственным заданием по набору желающих переселится в бывшую Восточную Пруссию. Но были и те, кто задание провалил. Например, Грязинский район.







—«Председатель Грязинского райисполкома Сидякин в своем объяснении невыполнения плана указал, что он принимал активные меры: дважды посылал в колхозы ответственных работников с разъяснениями, оказывал практическую помощь сельсоветам в подборе переселенцев, давал указания о публикации двух заметок в районной газете. Но «несмотря на то, что за период с 15.11.1948 по 15.03.1949 г. райисполкомом проделана большая разъяснительная работа среди населения желающих переселиться оказалось очень мало и вместо плана 25 семей мы смогли переселить только 12 семей», — цитирует Виктор Бахтин очередной документ.



Калининградский профессор Юрий Костяшов в Дзен-канале



Анализ липецких газет советского времени показывает, что буквально с первых дней создания нового региона между Липецком и Калининградской областью установилась прочная связь. Газеты





Главное фото: памятник переселенцам в г. Советске Калининградской области, sony-club.ru

Из 370 тысяч довоенного населения Кёнегсберга в городе, на момент присоединения к РСФСР, остались 20 тысяч немцев. К 1947 году все немецкое население было депортировано в Германию, и новую область начали заселять советскими гражданами. Для этого еще в 1946 году была развернута широкая информационная кампания, призывающая граждан СССР переселяться в Калининградскую область.Правительство СССР сформировало «пул» регионов, из которых предполагалось переселять желающих в некогда Восточную Пруссию. По данным воронежского историка Виктора Бахтина, для Воронежской области, в которую входил Липецк и несколько районов нынешней Липецкой области, советское правительство определило самую большую квоту — 900 семей. Курская область, которая позже, в 1954 году также поделится районами с Липецкой областью, получила такую же разнарядку — 900 семей. Орловская область, также отдавшая часть районов Липецкой области, обязывалась переселить в новый регион 500 семей, Тамбовская — 400.— 500 семей предлагалось переселить из Брянской и Пензенской областей, по 400 — из Великолукской, Владимирской, Горьковской, Новгородской, Московской, Кировской, Калининской, Рязанской, Ульяновской, по 300 — из Калужской, Костромской, Псковской, Ярославской, Мордовской области и Чувашской АССР, по 200 — из Куйбышевской области и Марийской АССР. Переселенческую кампанию на местах проводили председатели облисполкомов. В Воронежской области эту должность занимал Иван Васильев. В итоге Воронежская область план перевыполнила, переселив в Калининградскую область 10 тысяч человек, — рассказывает Виктор Бахтин.Сколько именно переселенцев отправилось на берега Балтийского моря из районов и городов, вошедших в Липецкую область, неизвестно. Такие данные встречаются отрывочно. Например, Виктор Бахтин нашел заметку липецкой газеты «Сталинский путь» о разнарядке в 20 семей для Верхне-Студенецкого сельсовета Задонского района. И, судя по всему, из Задонского района в бывшую Восточную Пруссию уехало очень много людей.3 ноября в Калининграде прошел форум Ассоциации общественных объединений российских и белорусских регионов – доноров первоначального населения Калининградской области «Народное единство».Среди приглашенных на форум оказались первые переселенки в Калининградскую область - Екатерина Щербатюк и Надежда Сомова.93-летняя Надежда Петровна Сомова — наша землячка. Родилась она в Ельце, но ее семья переехала перед войной в Задонск.— Я помню, как началась война. По радио первой услышала выступление Молотова. Папа с мамой по случаю выходного дня спали, я их разбудила и рассказала о начавшейся войне, — рассказала GOROD48 Надежда Сомова. — Все происходило стремительно. Помню, как к нашему дому на коне прискакал вестовой, постучал кнутом в окно, сообщил о мобилизации и вручил отцу повестку. Папа мой работал в типографии задонской газеты печатником и наборщиком. В 9 утра 23 июня мы все вместе отправились военкомат. Проводили папу на фронт, и больше я его не видела.Отец Надежды Петровны и его брат Николай призвали «по профессии» — издавать фронтовую газету. Вся семья Сомовых в нескольких поколениях работала в типографиях. Но в Орле, куда прибыли братья, их разделили — Петра отправили в действующую армию, а Николая вернули в Задонск, в распоряжение военкомата, несмотря на то, что он уже воевал в Финскую, а отец Надежды Петровны даже в армии не служил. Николай же отправился воевать только через полтора месяца, прошел всю войну и вернулся живым. А вот отец Надежды пропал без вести, хотя тоже направлялся в армейскую прессу.— Пропал! Хотя известно, куда он направлялся: «Действующая армия, полевая почта 515, штаб армии, редакция армейской газеты». Но, видимо, пришлось сражаться с оружием в руках,— говорит Надежда Петровна. — Не хочется вспоминать 1941 год. Мы отступали, в Задонск прибывали беженцы. А потом мы и сами стали беженцами. Задонск бомбили, и мы эвакуировались. Приехали в Елец, к родне, а в Ельце тоже боевые действия. Собрались на станции, какая-то активная женщина выбила для беженцев две пустые железнодорожные платформы, на которых до этого перевозился лес, мы погрузились на них, и поехали в Лебедянь, там нас высадили и разместили в двух сараях. Там мы жили какое-то время. Начался голод. У кого-то были запасы чечевицы, мы ее всю съели, а затем нас подводами начали перевозить в село Губино, километрах в 10 от Лебедяни. На телегах по несколько человек, сколько лошадка может увезти. И вдруг у Губино видим мертвую лошадь, с пулевым ранением, перевернутую телегу, одну из наших. По лошади прыгают местные дети. Мы спрашиваем: «А что с людьми?». Мальчишки отвечают: «Ааа, мы не знаем, в деревню отвезли»… Мы в деревню, вроде все живы, рассказывают: Ехали, и вдруг в небе немецкий самолет. Летчик, завидев обоз, пошел на снижение, так низко летел, что люди видели его скалящееся лицо в кабине. И он дал пулеметную очередь. Одна из пуль угодила лошади в живот. Лошадка еще какое-то время везла подводу, но обескровила и упала замертво. Потом немцев разгромили в Ельце, и мы вернулись в Задонск. Во время войны я окончила школу, поступила в педучилище. И в 1948 году, нас, весь выпуск, 40 с лишним девочек, по направлению Министерства просвещения отправили в Калининградскую область. Я на тот момент осталась сиротой, отец пропал без вести, мама умерла 1946 году. И я, оставив родительскую квартиру в Задонске на улице Карла Маркса, 17, причем приличную, с чемоданчиком и холщовым мешком отправилась в Калининград. Приехали поездом из Москвы и ахнули — город полностью разрушен...Кёнегсберг пострадал не только время Восточно-Прусской операции. Город еще в 1944 году начали бомбить союзники СССР. Например, в ночь на 30 августа 1944 года 189 «Ланкастеров» 5-й группы ВВС Великобритании сбросили на центр Кёнигсберга 480 тонн бомб.Задонских учителей распределили по районам Калининградской области. 16 однокурсниц Надежды Сомовой привезли в Зеленоградск.— Мы бросили вещи на вокзале и побежали на море. Мы же не видели его никогда! Насмотревшись на море, вернулись в РОНО, получили направления по школам. Я поехала в Куликовскую начальную школу, поселилась у одной бабушки. В районе уже были переселенцы из Ярославской и Владимирской областей. Жили скудно, разгребали разрушенное, осваивали сельское хозяйство. Хозяйка, тетя Феня, сказала, что на конюшне есть солома, можно набить ей матрас и подушки. Так я и сделала. Начала учить детей переселенцев. При этом, надо было восстанавливать область. И кирпичи мы таскали вместе с учениками, и в поле работали. Так, потихоньку, потихоньку, отстроили города.Надежда Петровна учительствовала 52 года. По ее словам, общалась со всеми задонскими девушками-учителями. У всех жизнь сложилась достойно. Выучили не одно поколение калининградцев. На родине Надежда Сомова старалась бывать ежегодно, и в Ельце, и в Задонске. Судьбу отца ей так и не удалось выяснить. Но имя Петра Алексеевича Сомова значится на задонском мемориале.В первый раз, правда, ненадолго, Восточная Пруссия вошла в состав России по итогам Семилетней войны (1756-1763). В этой войне принимал участие будущий вице-губернатор Воронежской губернии (1798 г), а после этого губернатор Новгородской губернии (с 1799 г) Никифор Марин (1736–1811). Он являлся двоюродным братом липецкого городничего Петра Бурцева, участвовавшего во взятии Хотина и Будапешта. Марины же были землевладельцами Усманского уезда.В Великую Отечественную званий Героев Советского Союза за взятие Кёнегсберга были удостоены трое уроженцев нашей области — липчанин Сергей Гусев, житель пригородного липецкого села Ленино Степан Гурьев и уроженец Талицкого Чамлыка Добринского района Степан Нестеров.Степан Гурьев в Великую Отечественную командовал 39-й гвардейской стрелковой Барвенковской дивизией, отличившейся при обороне Сталинграда. Командир 16-го гвардейского стрелкового Кёнигсбергского корпуса. Участник битвы за Сталинград Гурьев показан в сериале Урусуляка «Жизнь и судьба» по роману Гроссмана.Во время Восточно-Прусской операции Степан Гурьев участвовал во взятии Кёнигсберга, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Погиб он в Пилау через три дня после присвоения высокого звания. Его именем назван город-спутник Кёнегсберга, бывший Нойхаузен.Именем другого нашего земляка, Сергея Гусева, назван город Гумбинен. Сергей Иванович Гусев уроженец Липецка. Работал на липецком карьере камнетесом, затем на заводе «Свободный Сокол» крановщиком. В 1937 году ушел в армию, после службы продолжил работу на заводе. Отсюда и ушел на фронт в 1941 году. Боевое крещение получил под Ленинградом, где был тяжело ранен в боях за Синявинские высоты. Участвовал в боях под Сталинградом. Вместе со своей частью освобождал Донбасс, Таганрог, Николаев, форсировал Днепр, воевал в Белоруссии и Литве, в Восточной Пруссии. 18 января 1945 года в бою за Гросс-Байтчен (ныне Подгоровка Гусевского района) капитан Гусев поднял роту в атаку. В этом бою он был тяжело ранен автоматной очередью. Через трое суток, не приходя в сознание, Сергей Гусев умер в госпитале.Имя нашего земляка Степана Нестерова носит бывший город Шталлупёнен. Степан Кузьмич Нестеров родился в селе Талицкий Чамлык Добринского района. Командир 130-й танковой бригады 24-го танкового корпуса. Танкисты Нестерова участвовали в боях под Старым Осколом, в удержании плацдарма на западном берегу Дона в районе Коротояка. Нестеров — участник Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге, освобождения Смоленска и Ельни, Белоруссии и Литвы. В Восточной Пруссии координировал наступление 26-й танковой и 4-й мотострелковой бригад, и погиб от огня артиллерии при наступлении на Шталлупёнен. Но его подчиненные город взяли.Кстати, именно в Шталлупёнен переселялись семьи из нынешней Липецкой области.Воронежский историк, выпускник липецкого педагогического института, кандидат наук Виктор Бахтин нашел в архиве и такие данные: «13 октября 1946 года из Воронежской области направился переселенческий эшелон № 461 в количестве 849 членов 170 семей, укомплектованный колхозниками бывших тыловых районов области – Добринского (18 семей), Садовского (18 семей), Панинского (19 семей), Архангельского (31 семьи), Аннинского (23 семьи), Верхне-Хавского ( 27 семьи), Дмитряшевского (2 семьи), Терновского (15 семей).Все они, как многие предыдущие и последующие эшелоны с воронежскими (липецкими в том числе) переселенцами ухали в Шталлупёнен, который в 1946 стал Нестеровым.Районы нынешней Липецкой области в принципе неплохо справлялись с государственным заданием по набору желающих переселится в бывшую Восточную Пруссию. Но были и те, кто задание провалил. Например, Грязинский район.—«Председатель Грязинского райисполкома Сидякин в своем объяснении невыполнения плана указал, что он принимал активные меры: дважды посылал в колхозы ответственных работников с разъяснениями, оказывал практическую помощь сельсоветам в подборе переселенцев, давал указания о публикации двух заметок в районной газете. Но «несмотря на то, что за период с 15.11.1948 по 15.03.1949 г. райисполкомом проделана большая разъяснительная работа среди населения желающих переселиться оказалось очень мало и вместо плана 25 семей мы смогли переселить только 12 семей», — цитирует Виктор Бахтин очередной документ.Калининградский профессор Юрий Костяшов в Дзен-канале «Хроники Пруссии» описывает такую ситуацию, возникшую в Хлевенском районе ныне Липецкой области: «Весной 1950 года в Хлевенском районе (тогда он назывался Дмитряшевским, прим. ред.) произошло настоящее ЧП, грозившее местному руководству серьезнейшими неприятностями по партийной линии. Уже завербованные и даже подписавшие договоры колхозники вдруг стали массово отказываться от переселения. Компетентные органы провели расследование и выявили некого красноармейца Королькова. Служивший в одной из воинских частей, дислоцирующихся в бывшей Восточной Пруссии, срочник прибыл на побывку домой. И то ли шутки ради, то ли преследуя куда менее безобидные цели, принялся стращать уже совсем было собравшихся податься на запад односельчан рассказами, как там все плохо. Вдобавок запустил байку о том, что всех переселенцев по прибытии якобы незаметно фотографируют. О дальнейшей судьбе пустобреха не известно, но с учетом реалий того времени вряд ли он остался безнаказанным».Анализ липецких газет советского времени показывает, что буквально с первых дней создания нового региона между Липецком и Калининградской областью установилась прочная связь. Газеты рассказывали о городах, названных в честь липчан , публиковали интервью с родственниками героев , которые приглашались в Калининградскую область на открытие памятников . Также есть данные об отдыхе в 1949 году калининградцев на липецком курорте. Но затем, с годами, истории с подвигами и самим фактом переселения земляков в самый западный регион России стали забываться. Сейчас развернута кампания по восстановлению тех событий, но пока ее ведут сами калининградцы. В резолюцию форума «Народное единство» включено такое решение об открытии в Калининграде сквера в честь первых переселенцев. Ассоциация общественных объединений российских и белорусских регионов–доноров первоначального населения Калининградской области приглашает регионы, участвовавшие в переселении, в том числе Липецкую область, делится историями своих родственников-переселенцев и самого процесса переселения.