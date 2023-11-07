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В Сахалинской области выявлен больной гонконгским гриппом

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#здоровье #гонконгский грипп

Этот вирус характеризуется быстрым и резким развитием инфекции, которая длится долго и часто требует симптоматического лечения.

Первый случай гонконгского гриппа зафиксировали в Сахалинской области, - говорится на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

"По итогам 44 недели 2023 года зарегистрировано 2 248 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе зарегистрирован 1 случай гриппа, этиологически связан с вирусом гриппа А (H3N2)", - сообщает ведомство. Ранее три случая гонконгского гриппа зафиксировали в Амурской области.

Уточняется, что вирус характеризуется быстрым и резким развитием инфекции, которая длится долго и часто требует симптоматического лечения. Инфекция поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая воспалительные процессы.

В целом на Сахалине эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как нестабильная с тенденцией в течение последних недель. Показатель заболеваемости составил 45,4 на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 17%. Среди наиболее пострадавших - дети в возрасте 7-14 лет. Количество заболеваний коронавирусом составило 68 случаев. Показатель заболеваемости оказался выше уровня предыдущей недели и составил 14 на 100 тыс. населения.

Вирус А (H3N2) получил название гонконгский грипп из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 годах. Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Вирус стал причиной гибели 1 млн человек, в основном людей пожилого возраста, - передает ТАСС.
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#здоровье #гонконгский грипп

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