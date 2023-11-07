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В РФ начали внедрять новую сельхозкультуру мискантус
Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру - мискантус, которую будут перерабатывать в целлюлозу.
По словам исследователей, сейчас в нашей стране формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области, - передает РИА Новости.
Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы, для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины — технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже.
Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.
В 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел и запатентовал первый в нашей стране культурный сорт мискантуса - "сорановский", который комфортно чувствует себя в российском климате.
По данным ученых, с одного гектара мискантуса можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы. При этом получить такое же количество целлюлозы из древесины - технологически сложнее и дороже, отмечают в ИЦиГ СО РАН.
Сейчас в РФ формируется сеть предприятий по производству и переработке мискантуса в целлюлозу. Предполагается, что заводы будут производить по 10 тысяч тонн продукции в год, а каждое предприятие будет специализироваться на своем виде продукта переработки целлюлозы.