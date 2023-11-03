Происшествия

54 минуты назад

Сиделка обокрала свою престарелую подопечную

1 406
#кража
Сиделка обокрала свою престарелую подопечную

Деньги 86-летней женщины она потратила на раздачу долгов.

В Данковском районе по подозрению в краже 32 000 рублей у 86-летней жительницы села Колодезь задержана ее 45-летняя сиделка.

О краже полицейским 2 ноября заявила соседка пожилой женщины. Полицейские выяснили, что деньги пропали еще в октябре, в день, когда к пенсионерке пришла ее сиделка. 

Как оказалось, хозяйка дома попросила сиделку достать слуховой аппарат из шкафа, а та, выполняя ее просьбу,  увидела в шкафу пакет с деньгами, торчащий из кармана пиджака. 

Деньги женщина присвоила и потратила на раздачу долгов. 

В отношении сиделки возбуждено уголовное дело о краже. Она признала вину и пообещала компенсировать подопечной ущерб. 

1 406
#кража

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