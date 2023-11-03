Происшествия
54 минуты назад
Сиделка обокрала свою престарелую подопечную
Деньги 86-летней женщины она потратила на раздачу долгов.
В Данковском районе по подозрению в краже 32 000 рублей у 86-летней жительницы села Колодезь задержана ее 45-летняя сиделка.
О краже полицейским 2 ноября заявила соседка пожилой женщины. Полицейские выяснили, что деньги пропали еще в октябре, в день, когда к пенсионерке пришла ее сиделка.
Как оказалось, хозяйка дома попросила сиделку достать слуховой аппарат из шкафа, а та, выполняя ее просьбу, увидела в шкафу пакет с деньгами, торчащий из кармана пиджака.
Деньги женщина присвоила и потратила на раздачу долгов.
В отношении сиделки возбуждено уголовное дело о краже. Она признала вину и пообещала компенсировать подопечной ущерб.
О краже полицейским 2 ноября заявила соседка пожилой женщины. Полицейские выяснили, что деньги пропали еще в октябре, в день, когда к пенсионерке пришла ее сиделка.
Как оказалось, хозяйка дома попросила сиделку достать слуховой аппарат из шкафа, а та, выполняя ее просьбу, увидела в шкафу пакет с деньгами, торчащий из кармана пиджака.
Деньги женщина присвоила и потратила на раздачу долгов.
В отношении сиделки возбуждено уголовное дело о краже. Она признала вину и пообещала компенсировать подопечной ущерб.
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