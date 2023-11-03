сегодня, 12:08
«Известия»: власти одобрили идею на введение минимальных розничных цен на алкогольные напитки
Минпромторг одобрил предложение комитета Госдумы ввести минимальные розничные цены на разливное пиво и сидр, а также алкогольные напитки на основе меда.
Эксперты считают, что МРЦ очистит рынок от некачественной продукции, а также избавит его от серого импорта из соседних стран. Введение МРЦ может повлиять на цену пива в экономсегменте, но не более чем на 10–15%, что составит не более 10 руб. на 0,5 л. Но в профильных ассоциациях против нововведения: это может подтолкнуть потребителей к дешевому крепкому суррогатному алкоголю, что приведет к новым массовым отравлениям потребителей. В любом случае, если будет принято положительное решение, установление минимальной цены останется за Минфином.
Уточняется, что данная инициатива принадлежит комитету нижней палаты парламента по экономической политике.
Как отмечают эксперты, вступление в силу этой меры может спровоцировать рост маржинальности нелегального производства и оборота, так как в структуре себестоимости бутылки пива не менее 51% составляют налоги и сборы.
Отмечается, что предложенная инициатива начала обсуждаться после массового отравления "Мистером Сидром", от которого погибло 46 человек.