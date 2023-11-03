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«Известия»: власти одобрили идею на введение минимальных розничных цен на алкогольные напитки

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#алкоголь #цены #экономика

Минпромторг одобрил предложение комитета Госдумы ввести минимальные розничные цены на разливное пиво и сидр, а также алкогольные напитки на основе меда.

Минпромторг России поддержал введение в РФ минимальных розничных цен (МРЦ) на разливное пиво и пивнапитки, на яблочный и грушевый сидр, а также на алкогольные напитки на основе меда. Под разливными подразумевают "живые" алкогольные напитки — они проходят пастеризацию, но поточную, - пишут "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

Эксперты считают, что МРЦ очистит рынок от некачественной продукции, а также избавит его от серого импорта из соседних стран. Введение МРЦ может повлиять на цену пива в экономсегменте, но не более чем на 10–15%, что составит не более 10 руб. на 0,5 л. Но в профильных ассоциациях против нововведения: это может подтолкнуть потребителей к дешевому крепкому суррогатному алкоголю, что приведет к новым массовым отравлениям потребителей. В любом случае, если будет принято положительное решение, установление минимальной цены останется за Минфином.

Уточняется, что данная инициатива принадлежит комитету нижней палаты парламента по экономической политике.

Как отмечают эксперты, вступление в силу этой меры может спровоцировать рост маржинальности нелегального производства и оборота, так как в структуре себестоимости бутылки пива не менее 51% составляют налоги и сборы.

Отмечается, что предложенная инициатива начала обсуждаться после массового отравления "Мистером Сидром", от которого погибло 46 человек.

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#алкоголь #цены #экономика

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