Штраф за навязывание допуслуг, внесудебное банкротство станет доступнее – законы, которые вступают в силу в ноябре

Навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг может обернуться крупным штрафом для продавца, порог задолженности для внесудебного банкротства для граждан станет ниже — GOROD48 представляет обзор новых законов.





За навязывание потребителю дополнительных услуг грозит штраф



В России вводятся штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров. Соответствующий закон начал действовать уже 30 октября. Правонарушением будет считаться навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных. Например, при покупке машины автосалон навязывает клиенту договор страхования с конкретной компанией. Штраф за подобные правонарушения для должностных лиц может составить от двух тысяч до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. При этом навязыванием не будут считаться рекламные акции — например, когда в дополнение к смартфону предлагают купить защитное стекло по сниженной (для данной торговой точки) стоимости, но не навязывают обязательную покупку акционного товара.



Кроме того, появляется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, и за уклонение от рассмотрения в установленном порядке таких требований. Максимальный штраф — до 300 тысяч рублей.



Внесудебная процедура банкротства упрощается



С 3 ноября инициировать процедуру внесудебного банкротства гражданин сможет в том случае, если его задолженность составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Ранее — от 50 тысяч до 500 тысяч рублей — вступят в силу изменения, внесенные в закон о банкротстве. Повторно прибегнуть к «внесудебке» физлица смогут не через десять лет, как сейчас, а через пять. Упрощаются требования для обращения за внесудебным банкротством для получателей пенсий и ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка – если у них нет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Такие лица смогут начать процедуру спустя всего год после предъявления к ним исполнительного листа.



На обслуживание газовых внутриквартирных и внутридомовых сетей установлена монополия



29 ноября истекает срок, в течение которого управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны привести свои уставы и договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования. Так, заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме в рамках новых поправок управляющие компании должны были с 1 сентября в течение 90 дней — теперь техническое обслуживание и ремонт газовых сетей в многоквартирном доме осуществляются одной организацией. При этом оказывать такие услуги смогут только газораспределительные организации, которые владеют сетями и занимаются транспортировкой ресурса.



