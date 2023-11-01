Сегодня в Липецке: премьера в театре и как закрыть въезд во двор, чтобы не парковались чужие

Сегодня липчан ждут на новом театральном спектакле. на киновечере и творческом мастер-классе.

Не ноябрь

Вчера в Липецке был побит температурный рекорд 56-летней давности, когда воздух прогрелся до 16,5 градусов.

Сегодня есть шанс повторить достижение. Синоптики обещает 14-16 градусов, а самым тёплым 1 ноября за всю историю наблюдений был почти сто лет назад – в 1932 году, когда столбик поднялся до 17 градусов. Так что если солнышко припечёт чуть сильнее, мы станем свидетелями самого теплого начала ноября. В любом случае, погода не соответствует третьему месяцу осени. В частности тем, что сегодня не будет осадков.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды потребители на улицах Алмазной, 10, 10 ст.1, 10 ст.2; Зои Космодемьянской, 178, 198, 200, 222а, 222б, 224, 225, 228, 228б, 230, 259, 261; Космонавтов, 64/1, 64/2, 66, 68, 68/1, 70, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 74, 76, 78, 80, 82/1, 82/2, 84, 82/4, 86, 86/2, 88, 90, 92, 94, 94а, 94б; Московской, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а; Передельческой, 26а; Феросплавной, 44, 43, 42; Циолковского, 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 4/8, 6, 6/2 ст.1, 10/3.







В это же время обесточат частный сектор Левобережья на улицах Боровой и Зои Космодемьянской, а также частный сектор посёлка Матырского на улицах Абрикосова, Анувриева, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Васильковой, Грушёвой, Земляничной, Знаменской, Надежды, Папанина, Ромашковой, Славянской, Сливовой, в переулке Каштановом.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 прекратят подачу электроэнергии в дома на улицах Буденного, 8; Индустриальной, 2; Катукова, 52, 56; Леонтия Кривенкова, 6% Небесной, 10, 15; Первомайской, 78; Пилиграфической, 22.







Так же обесточат улицы Академика Вавилова, Алмазную, Бабушкина, Богатырскую, Заводскую, Новокарьерную, Семёнова-Тян-Шанского, Шевченко, проезд Шиткина.

Пробки

Первые пробки ноября начались на кольцах. На кольце Трубного завода относительно спокойно можно двигаться только со стороны Товарного проезда в центр. Остальные три направления перекрёстка обозначены на электронных картах красным цветом. Перекрёсток улиц Гагарина и Терешковой в сторону центра тоже красный, а за ним проблемный участок в районе съезда на кольцо у памятника Авиатором. И это только начало. Желтых участков на картах уже видимо-невидимо. Выход простой: перед выездом изучить дорожную обстановку и постараться проскочить пока ситеация резко не поменялась. ипецк21 мин до работы — Яндекс Кар





Премьера в театре Толстого (16+) В год 200-летия Александра Островского на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого появится новый спектакль по пьесе великого драматурга. Сегодня в 19:00 впервые покажут спектакль «Таланты и поклонники» по одной из знаковых пьес Островского. Чем готова пожертвовать молодая актриса, чтобы сохранить возможность играть на сцене? Может ли человек искусства пренебречь своим талантом? Возможно ли достичь счастья, если отречься от своего дара? Такие вопросы жизнь поставила перед главной героиней спектакля — молодой талантливой актрисой провинциального театра Александрой Николаевной Негиной. Режиссер-постановщик — народный артист РФ Борис Афанасьевич Морозов. Художник-постановщик спектакля — Андрей Климов.



Это третья премьера ЛГАДТ в новом, 103-м,сезоне. Ранее на фестивале «Липецкие театральные встречи» зрителям были представлены два новых спектакля - «Земля Эльзы» в постановке Марии Колычевой и «Я ничего не помню» в постановке Сергея Денисова. Спектакль затем покажут ещё 2 и 11 ноября. Вечер патриотической песни (16+) Концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2) приглашает липчан на виртуальный концерт. Изображение покажут на большом экране, а звук будет транслироваться с помощью самой современной аппаратуры.



Посмотреть липчанам предлагают концерт, который проходил 4 мая 2023 года в столичном концертном зале им. П.И. Чайковского. В нём принимали участие Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» и другие. В программе произведения В. Соловьёва-Седова, Я.Френкеля, М.Блантера, М.Тривердиева, А.Пахмутовой и т.д. От «Смуглянки» и «Казаков в Берлине» до «Журавлей». Нестареющий Гарри (6+) В культурном пространстве «Библиотека» сегодня состоится киновечер. В 19:01 покажут второй фильм из цикла про мальчика, который выжил «Гарри Поттер и тайная комната» (Великобритания, США, 2022. Режиссёр Крис Коламбус). Гарри Поттер стал старше и перешёл на второй курс. Внезапно однокурсники начинают пропадать, а Гарри узнаёт страшную тайну…



Этот фильм по праву считается эталоном интересного семейного кино. Поэтому на сеанс предлагают взять с собой родственников, детей, друзей. Вход – любая поддержка пространства. «Традиционная среда» (6+) Керамокластер на Студёновской, 39б приглашает желающих на мастер класс по изготовлению романовкой игрушки. Сегодня в 12:00 народный мастер Ирина Беликова научит гостей, как в соответствии с народными канонами глиняную куклу в романовской традиции. Готовое изделие может служить в качестве памятного подарка или декоративного дополнения к новогоднему антуражу вашего дома.



Кроме того, участники получат возможность побродить по творческой мастерской одного из самых известных липецких скульпторов Юрия Гришко (1935-2018), увидеть его работы и оборудование, на котором работал мастер. Можно ли закрыть въезд во дворы и как это сделать по закону? Липчан приглашают принять участие в обсуждении проекта порядка согласования установки шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений, устройств и объектов, которые создадут ограничения для проезда во двор. Вопрос приобретает особую актуальность сейчас в связи с введением платных парковок в центре города. Наверняка найдутся любители сэкономить, которые постараются поставить машину внутрь двора, прикинувшись местным жителем, тем самым лишив парковочного места тех, кому оно должно принадлежать по праву.



Участие в обсуждении проекта открыто до 3 ноября. Внести свои предложения можно на портале оценки регулирующего воздействия. Необходимо пройти регистрацию. Подробную информацию можно узнать в департаменте развития территории мэрии Липецка по телефону: 8(4742) 23-03-15. Каков он, офис мечты? В Липецке для продуктивной работы в офисе мужчинам нужна удобная мебель, женщинам – тишина. Такой вывод в ходе опроса сделали специалисты сервиса SuperJob. Качественную мебель назвал 51% опрошенных, тишину – 48%. В ТОП-3 вошло и хорошее освещение – 47%. Вид за окном многими работодателями принимается как данность, однако он имеет влияние на каждого пятого опрошенного. Судя по комментариям, даже в промзоне работается лучше, когда она чистая и опрятная. Для 17% респондентов важен дизайн помещения, цветовые решения в интерьере. 4% липчан важны элементы декора офиса, создающие стиль и уют.



Среди других популярных характеристик, влияющих на продуктивность работы, офисные сотрудники упоминали отсутствие посторонних запахов, регулярное проветривание помещений, простор, комфортный температурный режим.



Лишь 14% опрошенных отказываются признавать влияние характеристик офиса на продуктивность персонала, они утверждают, что могут работать где угодно. Дорогие липчане! Желаем вам самых лучших условий на любой работе и приятных новостей. За ними вы всегда можете прийти на GOROD48, где вам рады каждую минуту. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, всегда будете в курсе последних известий и прослывёте грамотным и информированным человеком. Ждём вас на сайте снова и снова.







