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Сегодня в Липецке побит температурный рекорд 56-летней давности

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#потепление
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Сегодня в Липецке побит температурный рекорд 56-летней давности

Воздух в городе прогрелся почти до +16 градусов.

Сегодня, 31 октября, синоптики зафиксировали в Липецке новый рекорд температур этого дня, сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

— Воздух в Липецке прогрелся до 15,8 градуса тепла — это на 0,7 градуса выше предыдущего максимума, который был установлен в 1967 году (+15,1 градуса). Такая температура в целом характерна для середины сентября, — рассказали синоптики. 

Метеонаблюдение в Липецке ведется с 1909 года.

2 456
#потепление
2

Комментарии (2)

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13 минут назад
Природе,хоть она устанавливает рекорды в городе.
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777

55 минут назад
Ура!!! Есть рекорд!)))))))))
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