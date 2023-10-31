Сегодня в Липецке побит температурный рекорд 56-летней давности

Воздух в городе прогрелся почти до +16 градусов.

Сегодня, 31 октября, синоптики зафиксировали в Липецке новый рекорд температур этого дня, сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



— Воздух в Липецке прогрелся до 15,8 градуса тепла — это на 0,7 градуса выше предыдущего максимума, который был установлен в 1967 году (+15,1 градуса). Такая температура в целом характерна для середины сентября, — рассказали синоптики.



Метеонаблюдение в Липецке ведется с 1909 года.



