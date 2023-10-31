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На соликамском военно-промышленном заводе «Урал» прогремел взрыв

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#завод #взрыв #хлопок

Днем, 31 октября, в соцсетях стали появляться сообщения о ЧП на заводе "Урал" в Соликамске. Местные жители писали, что слышали сильный взрыв, а вибрацию от ударной волны почувствовали жители домов и в центре города, и даже в отдаленных районах.

Управление МЧС России по Пермскому краю сообщило о хлопке в Соликамском заводе "Урал", где производятся боеприпасы и спецхимия, - передает РБК.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в 13.25 в дежурную часть поступило сообщение о хлопке на территории АО "Соликамский завод Урал".

По данным телеграм-каналов, местные жители услышали громкий грохот, в близлежащих домах выбиты стекла.

"К месту вызова направили 44 человека и 11 единиц техники. По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 АО "Соликамский завод Урал" произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился. На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме. По оперативной информации пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

В Министерстве территориальной безопасности региона добавили, что после хлопка в цехе выбило окна и двери.

"Цех работает в автоматизированном режиме, пострадавших нет, угрозы населению нет. Инцидент на производственный процесс предприятия не повлиял", - сообщили в Минтребезе.

"Урал" - один из крупнейших военно-промышленных заводов в России. На нем занимаются производством боеприпасов, спецхимии и взрывчатых веществ.

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#завод #взрыв #хлопок

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