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сегодня, 12:03
В Госдуме предлагают защиту и трудовые гарантии вдовам участников СВО
Речь идет о сроке в один год, чтобы семья могла справиться с утратой.
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий в течение года увольнять женщин, которые потеряли мужей в ходе спецоперации, чтобы семья могла справиться с утратой.
По словам члена Комитета палаты по промышленности и торговле, соавтора документа Игоря Антропенко, это своеобразная гарантия спокойствия для семьи в части трудовой стабильности, - пишет "Парламентская газета".
По сути, эту категорию вдов приравняют к женщинам, у которых есть несовершеннолетний ребенок-инвалид. В отношении этой категории норма показала эффективность, поэтому она будет работать и в рамках нового закона, - заявил депутат.
По его словам, документ был разработан по поручению президента РФ о всесторонней поддержке участников спецоперации и их семей.
По словам члена Комитета палаты по промышленности и торговле, соавтора документа Игоря Антропенко, это своеобразная гарантия спокойствия для семьи в части трудовой стабильности, - пишет "Парламентская газета".
По сути, эту категорию вдов приравняют к женщинам, у которых есть несовершеннолетний ребенок-инвалид. В отношении этой категории норма показала эффективность, поэтому она будет работать и в рамках нового закона, - заявил депутат.
По его словам, документ был разработан по поручению президента РФ о всесторонней поддержке участников спецоперации и их семей.