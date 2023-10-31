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В Госдуме предлагают защиту и трудовые гарантии вдовам участников СВО

26
#участники СВО #трудовые гарантии

Речь идет о сроке в один год, чтобы семья могла справиться с утратой.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий в течение года увольнять женщин, которые потеряли мужей в ходе спецоперации, чтобы семья могла справиться с утратой.

По словам члена Комитета палаты по промышленности и торговле, соавтора документа Игоря Антропенко, это своеобразная гарантия спокойствия для семьи в части трудовой стабильности, - пишет "Парламентская газета".

По сути, эту категорию вдов приравняют к женщинам, у которых есть несовершеннолетний ребенок-инвалид. В отношении этой категории норма показала эффективность, поэтому она будет работать и в рамках нового закона, - заявил депутат.

По его словам, документ был разработан по поручению президента РФ о всесторонней поддержке участников спецоперации и их семей.
26
#участники СВО #трудовые гарантии

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