Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по-новому, у некоторых сегодня не вторник, а… четверг

Сегодня липчан ждут вечер диафильмов, концерт камерной музыки, хоккей. И прекрасная погода!

Один из последних сухих и тёплых дней в году?

Сегодня погода подарит липчанам ещё один погожий денёк. Столбик термометра поднимется до 12-14 градусов. При этом обойдётся без осадков.







Отключения воды

Отключать холодную воду начнут с 10:00 и до окончания ремонтных работ. Временные неудобства коснутся жителей домов на улицах Агрономической, 10, 12, 14, 17; В.Музыки, 1; 2, 3; 4; 6; 8; 10; Д.Фурсова, 1; К.Маркса, 2, 5, 5а, 7, 30, 31/2, 31, 27, 27/1, 25 вл.9; Кузнечной, 2, 4б, 4а; Литаврина, 2, 8; Неделина, 10; Октябрьская, 30, 32, 49, 51а, 51д, 53; Опытной, 15; 17; 17Б, 17в, 18, 18а, 18в, 19; 11а; 11б; 19б; 20, 20а, 21, 22; Первомайской, 2, 3, 35, 35а, 37, 45; Пришвина, 1; 3; 3а; 5; 9; 9б; 13, 15; 16; 19; 21; С.Казьмина, 1; 1а; 2; 3; 4; 5; 6; 7; Скороходова, 1а, 1б, 4; Советской, 1, 3; Степанищева, 11; 13; 15; 17; 19; Толстого, 1; Боевом проезде, 24а, 41; 41а; 43; 45; 47; 49; 39/1; Петровском проезде, 1; Лебедянском шоссе, 4а, 4б, 4в; площади Петра Великого, 3; площади Революции, 9, 10.







В это же время обесточат частный сектор на улицах Гусева, Железнякова, Лебедянской, Лучистой, Можайского, Новой, Новотепличной, Одесской, Отрадной, Полевой, Пришвина, Просторной, Пугачёва, Раздольной, Селекционной, Совхозной, Станционной, Степанищева, Трубной, Утренней, Ясной, на Боевом проезде, в переулке Беговом. Прекратят подачу электричества на весь день и в СНТ Металлург-1.

Отключения света

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах на улицах Карбышева, 95; Московской, 12, 12а, 24; Юношеской, 9; Рудном переулке, 17; Северном проезде, 23а, 23б; Универсальном проезде, 14, 14/1, 14а







Также обесточат улицы Бардина, Бабушкина, Богатырскую, Бородинскую, Вавилова, Новокарьерную, Семенова Тян-Шанского, Шевченко, площадь Заводскую, проезд Шишкина. Не будет света в садоводчестве «Горняк-1» в домах №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822, в садоводчестве «Спутник», 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 50, 51, 52, 71, 75.

Пробки

Еще не было 7 утра, а на кольцо Трубного лучше не соваться: пробки красного цвета по улице Московской идут в обоих направлениях перекрёстка. Красным обозначены отдельные участки на улицах Гагарина и 60 лет СССР. Всё это необходимо учитывать при выборе маршрута передвижения по городу, если вы не хотите провести всё утро в дорожных заторах. Лучше всего прямо перед выездом заглянуть я «Яндекс-пробки», составить план пути и попытаться проскочить до тех пор, пока на дороге не вырастет новая незапланированная пробка. Желаем вам удачи.

Липецк19 мин до работы — Яндекс Карт









Автобус пойдёт по-новому и временная остановка В Липецке с сегодняшнего дня изменится схема движения автобуса №1т. Связано это с демонтажем подземного перехода на улице Краснозаводской и необходимостью объехать участок дороги. С полуночи там уже изменили движение и частного транспорта. Автобусы теперь будут ходить в направлении площади Клименкова по схеме: ул. Краснознаменная – ул. Юбилейная – ул. Жуковского. Обратно по ул. Краснозаводская – ул. 6-й Гвардейской Дивизии – ул. Коммунистическая – ул. Краснознаменная – ул. Краснозаводская. Для удобства пассажиров напротив дома ТЦ на Краснодаводской (ул. Краснозаводская, 23) оборудуют временный остановочный пункт.



Изменения продлятся с 31 октября до 28 ноября, затем работу транспорта планируют вернуть к прежней схеме. Приходи на уборку берега У кого-то сегодня вторник, а у кого-то – «Чистый четверг». Экоактивисты решили воспользоваться хорошей погодой и провести во вторник субботник, в названии которого есть слово «четверг» - ну, в общем, вы поняли… Убирать будут береговую линию возле большого перекидного моста ж/д вокзала района Опытной станции. Неравнодушных граждан ждут здесь к 14:00. Место сбора - точка на карте.

Участникам обещают чаепитие и приятное общение с хорошими людьми. Камерные встречи Липецкие театры и зрительные залы сегодня готовятся к новым творческим свершениям, а посетить концерт вечером можно будет… в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). В 18:00 здесь пройдёт концерт проекта «Камерные встречи». В нём примут участие исполнители липецкого Дома музыки: Василий Збаражский (кларнет), Эльвира Бокова (виолончель), гостья из Тамбова Эллина Иванова (фортепиано), также профессор Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова Надежда Ежова (фортепиано).

Эльвира Бокова

В программе концерта прозвучат камерные произведения отечественных и зарубежных композиторов Живой звук гарантирован (6+) Достойным завершением рабочего дня, да и месяца октября может стать Вечер диафильмов, который сегодня в 18:33 проведут в культурном пространстве «Библиотека». Вы спросите – кому нужны диафильмы в век онлайн кинотеатров? Но это направление, напротив, бьёт рекорды популярности. В частности, потому, что на экране зрителю не разжёвывают каждую мелочь, а для понимания показанной истории нужно подключать воображение. И гарантирован живой звук: картинки озвучивает настоящий человек, сидящий с вами в одной комнате. Сегодня таким человеком станет хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер. В этом что-то есть…



Вход – любая бумажная купюра. Суровый бой ведёт ледовая дружина (6+) Липецкие хоккеисты сегодня проведут повторный матч НМХЛ с «Соколом» из Новочебексарска. Матч во дворце спорта «Звёздный» начнётся в 18:30.



Вчера наши парни проиграли по буллитам – 2:3, поэтому сегодня должны стараться взять реванш. Поболеем! Экономия, экономия Большинство липчан за последний год начали стремительно сокращать свои расходы, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. В этом признались 52% опрошенных липчан. Напротив, стали больше тратить только 12% опрошенных, а 28% заявили, что их финансовая ситуация за год не изменилась: С – стабильность.



Контролировать расходы предпочитают мужчины: 55% против 49% у женщин. Чем старше становится человек, тем он экономнее: среди людей от 45 лет «берегут копеечку» уже 56%. Экономнее становятся люди и при повышении своих доходов. Среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей экономят 43%, а среди зарабатывающих от 80 тысяч – уже 59%. Дорогие липчане! Даже если вы экономите в магазинах, это не повод экономить на эмоциях и знаниях окружающего мира. Всё это абсолютно бесплатно можно получить на GOROD48: заходите, впечатляйтесь, узнавайте и комментируйте новости. В этом случае вы уже будете любопытным собеседником и эрудированным человеком, поскольку держите руку на пульсе событий. Ждём вас на сайте снова и снова.



