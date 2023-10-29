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29 минут назад
Школу в Рязани закрыли из-за 90 заболевших норовирусом
Количество заразившихся норовирусной инфекцией среди учащихся и сотрудников школы № 1 им. В.П. Екимецкой в Рязани составляет 91 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.
Все заболевшие получают необходимое лечение, находятся под медицинским наблюдением.
Очный учебный процесс в школе приостановлен с 27 октября. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Рязанской области устанавливают причину распространения инфекции. В частности, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. О результатах лабораторных исследований сообщат дополнительно. В школе проводится дезинфекция.
Совместно с сотрудниками прокуратуры проводится внеплановая проверка в отношении школы и организации, отвечающей за питание.
Все заболевшие получают необходимое лечение, находятся под медицинским наблюдением.
Очный учебный процесс в школе приостановлен с 27 октября. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Рязанской области устанавливают причину распространения инфекции. В частности, отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. О результатах лабораторных исследований сообщат дополнительно. В школе проводится дезинфекция.
Совместно с сотрудниками прокуратуры проводится внеплановая проверка в отношении школы и организации, отвечающей за питание.