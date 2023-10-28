Машнин похвалил работников стадиона, Лактионов насчитал на поле 13 луж

Послематчевая пресс-конференция после победы «Металлурга» над «Родиной-2».

Липецкие футболисты в непростых погодных условиях обыграли столичную команду, которая идет на 2-м месте, со счётом – 1:0.

- Поздравляю футболистов и всех болельщиков с победой! Мы её заслужили, - считает главный тренер «сталеваров» Сергей Машнин, - Перед матчем прошёл снег, потом – дождь. Поле было очень тяжёлым. Работники стадиона сделали всё от них зависящее. За это им тоже спасибо. Пришлось упросить игру: старались делать больше длинных передач на спины защитникам, потому что комбинировать было невозможно. Мы попытались – две-три передачи и потеря.

«Родина-2» - приличная команда, нервы нам она потрепала. Это была игра до гола: к счастью его забили мы.

Победили за счёт самоотдачи и желания. Мы ни на кого не смотрим, смотрим только на себя. Я сейчас даже не знаю других результатов тура, не в курсе кто с кем сыграл. Главное, мы выиграли, а значит, не опустились вниз и продолжаем удерживать приемлемое для нас место в таблице.

- Герой сегодняшнего матча – Денис Сёмин, автор победного гола. Затем у него были ещё три момента. Как вы думаете, чего ему не хватило, чтобы их реализовать?

- Во-первых, у нас не один герой, а все 25 футболистов. Я всегда стараюсь никого не выделять персонально. Сёмин – молодец, он сделал свою работу. Плюс, отпахал в обороне, чего мы и требовали. «Родина-2» - команда играющая, нужно было перекрывать и опорного полузащитника, и защитников. Сёмин с этим справлялся. Почему не забил? Наверное, сказалось состояние поля: он бежит, мяч дробит – справиться тяжело. Мастерство у него есть.

- Впереди две решающие игры. Какие задачи на эти матчи?

- Для нас всегда самая важная игра – следующая. Через неделю в Белгороде нас ждёт самый важный матч.

Главный тренер «Родины-2» Александр Лактионов в своём выступлении после игры постоянно ссылался на мокрое поле. Словно у «Металлурга» назон был каким-то другим.

- Естественно, мы расстроены. Сложно играть в таких погодных условиях, - заявил он, - Вы сами видели, что поле не соответствовало игре в футбол. Но пацаны старались. Первый тайм не особо получился, но поле было ужасное: лужи стояли, мяч плохо двигался. Во втором тайме поле стало суше (весь перерыв воду собирали работники стадиона, прим.), но оно уже было разбитое. Я всё равно хочу сказать спасибо своей команде за второй тайм: были моменты, из которых можно было выжимать большее, но не получилось.

- Что поменялось поменялось после перерыва? Во втором тайме «Родина-2» уже имела преимущество…

- И поле стало чуть посуше, и наши ребята успокоились. Начало получаться играть между линиями соперника. В первом тайме, повторяю, невозможно было играть – мяч вообще не двигался. Я насчитал на поле 13 луж…

- Что скажете о настрое команды на этот матч и на две оставшиеся игры? Ведь «Родина-2» уже решила задачу по попаданию в первую «четвёрку».

- Мы всегда ставим максимальные цели. Сегодня очень расстроены, в оставшихся встречах будем стремиться к победам.