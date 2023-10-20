Происшествия

16 минут назад

54-летняя липчанка украла два телефона и подарила их сыну и невестке

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#кража
54-летняя липчанка украла два телефона и подарила их сыну и невестке

Когда сына вызвали в полицию, женщина во всём призналась.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 54-летней женщине за кражу с незаконным проникновением в жилище, совершённую 27 июня этого года в одном из домов по улице Полярной в Липецке.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подсудимая находилась в дружеских отношениях с потерпевшим и даже накануне оставалась у него дома в гостях.

Утром 27 июня женщина уехала к себе домой, но там обнаружила отсутствие своего телефона. Женщина решила, что могла оставить телефон у знакомого и вернулась. На часах было уже около 15:00, потерпевший дверь не открыл. Оказалось, он ненадолго вышел из дома к соседу. А когда мужчина вернулся, он обнаружил вставленное окно и пропажу двух телефонов «Хонор» и денег.

Оказывается, его знакомая проникла во двор через живую изгородь виноградника и увидела, что в доме никого нет. Тогда женщина подставила журнальный столик, выставила окно в бойлерной, которое не было закреплено, и проникла в дом. Но из дома она забрала не только свой телефон, но и два телефона хозяев и 6 000 рублей из кошелька. Общая сумма ущерба составила 18 600 рублей.

Вышла женщина через дверь. Из похищенных сотовых телефонов она вынула сим-карты и подарила их своему сыну и его гражданской жене. На вопрос сына, откуда телефоны, мать ответила, что это неважно. 5 000 рублей женщина также отдала сыну, а 1000 рублей оставила себе.

А уже 12 июля сына вызывали в полицию, женщина написала явку с повинной и вернула все похищенное потерпевшему. Подсудимая также извинилась.

Тем не менее, женщину судили и признали виновной в краже. Её приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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#кража

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