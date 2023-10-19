31 минуту назад
40-летняя женщина везла в Липецкую область на автомобиле каршеринга более 350 граммов наркотиков
У женщины-водителя обнаружили 29 пакетов, 24 свертка и прозрачный пластиковый контейнер с неизвестными веществами, а также электронные весы, изоленту, упаковку пустых зип-пакетов, магниты и два мобильных телефона.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, согласно заключению экспертов, в трёх свертках оказалась более 350 граммов производного наркотического средства N-метилэфедрона.
Сама задержанная пояснила, что самостоятельно расфасовала и упаковала изъятые наркотики для удобства транспортировки и дальнейшего сбыта на территории Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ. Видновским городским судом женщина арестована на время следствия.
Оставшаяся часть изъятых веществ будет также исследована в лаборатории.
Фото, видео - 50.мвд.рф
Пенсионерка
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