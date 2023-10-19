40-летняя женщина везла в Липецкую область на автомобиле каршеринга более 350 граммов наркотиков

У женщины-водителя обнаружили 29 пакетов, 24 свертка и прозрачный пластиковый контейнер с неизвестными веществами, а также электронные весы, изоленту, упаковку пустых зип-пакетов, магниты и два мобильных телефона.

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На 30-м километре Каширского шоссе для проверки документов инспекторы ДПС остановили автомобиль каршеринга. 40-летняя женщина-водитель заметно нервничала и вела себя подозрительно: в результате у неё обнаружили и изъяли 29 пакетов, 24 свертка и прозрачный пластиковый контейнер с неизвестными веществами, а также электронные весы, изоленту, упаковку пустых зип-пакетов, магниты и два мобильных телефона. Женщину из Домодедово задержали по подозрению в сбыте наркотиков.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, согласно заключению экспертов, в трёх свертках оказалась более 350 граммов производного наркотического средства N-метилэфедрона.Сама задержанная пояснила, что самостоятельно расфасовала и упаковала изъятые наркотики для удобства транспортировки и дальнейшего сбыта на территории Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ. Видновским городским судом женщина арестована на время следствия.Оставшаяся часть изъятых веществ будет также исследована в лаборатории.