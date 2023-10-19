Происшествия

31 минуту назад

40-летняя женщина везла в Липецкую область на автомобиле каршеринга более 350 граммов наркотиков

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#наркотики
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У женщины-водителя обнаружили 29 пакетов, 24 свертка и прозрачный пластиковый контейнер с неизвестными веществами, а также электронные весы, изоленту, упаковку пустых зип-пакетов, магниты и два мобильных телефона.

На 30-м километре Каширского шоссе для проверки документов инспекторы ДПС остановили автомобиль каршеринга. 40-летняя женщина-водитель заметно нервничала и вела себя подозрительно: в результате у неё обнаружили и изъяли 29 пакетов, 24 свертка и прозрачный пластиковый контейнер с неизвестными веществами, а также электронные весы, изоленту, упаковку пустых зип-пакетов, магниты и два мобильных телефона. Женщину из Домодедово задержали по подозрению в сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, согласно заключению экспертов, в трёх свертках оказалась более 350 граммов производного наркотического средства N-метилэфедрона.

Сама задержанная пояснила, что самостоятельно расфасовала и упаковала изъятые наркотики для удобства транспортировки и дальнейшего сбыта на территории Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ. Видновским городским судом женщина арестована на время следствия.

Оставшаяся часть изъятых веществ будет также исследована в лаборатории.

Фото, видео - 50.мвд.рф
2 313
#наркотики
2

Комментарии (2)

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Пенсионерка

7 минут назад
Пока сидит в камере, на ее глазах вкалывать эти наркотики ее ребенку.
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zzloyzz

15 минут назад
Ехала маленькая лошадка, а теперь ей не сладко.
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