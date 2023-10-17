Мошенники создали фейковый аккаунт Ирины Кремнёвой

Фейковый аккаунт предупреждает о якобы прикомандированном к управлению человеке.

Мошенники создали фейковый аккаунт начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремнёвой.



«От имени Ирины Кремнёвой сотрудникам подведомственных учреждений приходят сообщения. Фейковый аккаунт предупреждает о якобы прикомандированном к управлению человеке. Возможно, звонивший потребует предоставить какую-то информацию или перевести деньги «на безопасный счет». Просим вас не реагировать на подозрительные сообщения с фейкового аккаунта, не вступать в переписку с аферистами и не выполнять их просьбы», — сообщает пресс-служба управления культуры.



В последнее время в Липецкой области участились случаи, когда аферисты создают фейковые аккаунты руководителей органов государственной власти и пытаются выведать у жителей региона конфиденциальную информацию. Ранее в Telegram появились фейковый аккаунт вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, мэра Ельца Евгения Боровский, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова и других.



«Получив внезапный телефонный звонок (или сообщение в мессенджерах) от якобы представителя какого-либо государственного ведомства, который заводит разговор о деньгах, положите трубку и позвоните туда сами, найдя номер на его официальном сайте. Набирайте этот номер вручную, не используйте автонабор поступившего звонка. Никому ни при каких обстоятельствах не сообщайте полные реквизиты банковской карты, включая трехзначный код на обороте, а также ПИН-код и пароли из СМС от банка. Не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений и не переводите незнакомцам деньги по первому требованию. Единственный способ избежать денежных потерь при встрече с мошенниками – критически воспринимать любые предложения, перепроверять информацию и никогда не торопиться при принятии финансовых решений», – предупреждают в отделении Банка России по Липецкой области.