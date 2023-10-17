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У спящего на скамейке мужчины украли банковскую карту: со счёта пропали 2 187 рублей

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#кража
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У спящего на скамейке мужчины украли банковскую карту: со счёта пропали 2 187 рублей

В краже обвиняют 42-летнего липчанина.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего неработающего мужчины, который обвиняется в краже денег с банковского счёта.

По версии следствия, 8 июня около 15:15 в сквере в районе дома №121/1 по улице Гагарина обвиняемый заметил уснувшего на скамейке мужчину и решил его обчистить, забрав себе лежащую рядом банковскую карту.

После этого мужчина пустился тратить чужие деньги, обойдя несколько ближайших торговых точек по улице Гагарина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый четыре раза отоварился в магазине «Красное и Белое», а также заглянул в кафе быстрого питания «Кушать подано» и в буфет «Дуэт», потратив в общей сложности на алкоголь и закуску 2 187 рублей 92 копейки.

Действия 42-летнего мужчины были квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счёта. Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
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#кража
1

Комментарии (1)

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Зина

9 минут назад
Если подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности лучше рассмотреть альтернативную меру наказания нежели заключение под стражу тюрьма еще не кого лучше не сделала тем более такое мелкое хищение как 2000 тыс рублей если это это проступок лучше назначить штраф в 10-кратном размере то есть 21 870 руб в пользу потерпевшего вообще не понимаю логику страдают люди от преступлений а деньги получает государство по логике деньги должны получать пострадавшие.
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