Происшествия
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У спящего на скамейке мужчины украли банковскую карту: со счёта пропали 2 187 рублей
В краже обвиняют 42-летнего липчанина.
В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего неработающего мужчины, который обвиняется в краже денег с банковского счёта.
По версии следствия, 8 июня около 15:15 в сквере в районе дома №121/1 по улице Гагарина обвиняемый заметил уснувшего на скамейке мужчину и решил его обчистить, забрав себе лежащую рядом банковскую карту.
После этого мужчина пустился тратить чужие деньги, обойдя несколько ближайших торговых точек по улице Гагарина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый четыре раза отоварился в магазине «Красное и Белое», а также заглянул в кафе быстрого питания «Кушать подано» и в буфет «Дуэт», потратив в общей сложности на алкоголь и закуску 2 187 рублей 92 копейки.
Действия 42-летнего мужчины были квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счёта. Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, 8 июня около 15:15 в сквере в районе дома №121/1 по улице Гагарина обвиняемый заметил уснувшего на скамейке мужчину и решил его обчистить, забрав себе лежащую рядом банковскую карту.
После этого мужчина пустился тратить чужие деньги, обойдя несколько ближайших торговых точек по улице Гагарина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый четыре раза отоварился в магазине «Красное и Белое», а также заглянул в кафе быстрого питания «Кушать подано» и в буфет «Дуэт», потратив в общей сложности на алкоголь и закуску 2 187 рублей 92 копейки.
Действия 42-летнего мужчины были квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счёта. Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Зина