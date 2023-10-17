У спящего на скамейке мужчины украли банковскую карту: со счёта пропали 2 187 рублей

В краже обвиняют 42-летнего липчанина.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего неработающего мужчины, который обвиняется в краже денег с банковского счёта.



По версии следствия, 8 июня около 15:15 в сквере в районе дома №121/1 по улице Гагарина обвиняемый заметил уснувшего на скамейке мужчину и решил его обчистить, забрав себе лежащую рядом банковскую карту.



После этого мужчина пустился тратить чужие деньги, обойдя несколько ближайших торговых точек по улице Гагарина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый четыре раза отоварился в магазине «Красное и Белое», а также заглянул в кафе быстрого питания «Кушать подано» и в буфет «Дуэт», потратив в общей сложности на алкоголь и закуску 2 187 рублей 92 копейки.



Действия 42-летнего мужчины были квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счёта. Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.