Общество

37 минут назад

Квартира бабушки досталась чужому человеку: ельчанке не удалось оспорить завещание

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#наследство #суд
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Квартира бабушки досталась чужому человеку: ельчанке не удалось оспорить завещание

Внучка унаследовала только деньги, находящиеся на счетах в банке.

Ельчанка обратилась в суд с иском к наследнику квартиры её бабушки. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, после смерти бабушки оcтались квартира и деньги. Но обратившись к нотариусу с заявлением о принятии наследства, ельчанка получила только свидетельство о праве унаследовать деньги, находящиеся на счетах в банке. А завещание на квартиру в её пользу было отменено новым завещанием в пользу чужого человека.

При этом унаследовавший квартиру мужчина не является родственником бабушки. Внучка посчитала, что завещание в пользу мужчины является недействительным, так как бабушка не могла составить завещание в пользу ответчика и в силу преклонного возраста не могла в полной мере понимать значение своих действий.

Ельчанка попросила признать завещание в пользу чужого человека недействительным и признать её право собственности на квартиру в порядке наследования по закону.

Но суд посчитал недоказанными доводы о заболеваниях бабушки, не позволявших понимать значение своих действий и руководить ими.

«Допрошенные в судебном заседании свидетели охарактеризовали умершую как хорошо образованную, начитанную и активную женщину, в поведении которой не имелось каких-либо особенностей, свидетельствующих о ее неспособности понимать значение своих действий и ими руководить. Свидетель — нотариус подтвердил, что в момент составления завещания женщина полностью осознавала свои действия, их последствия и была ориентирована в полном объеме. По делу была проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, и эксперты не смогли сделать заключение о способности или неспособности наследодателя понимать значение своих действий и руководить ими в момент составления завещания. Кроме того, из собранных по делу доказательств и объяснений унаследовавшего квартиру мужчины следовало, что составление завещания в его пользу было вызвано желанием наследодателя отблагодарить его за оказание материальной и иной помощи, которую тот ей оказывал единолично без участия внучки и иных родственников», — отметили в суде.

В результате суд отказал внучке в удовлетворении иска о признании завещания недействительным и признании права собственности на квартиру в порядке наследования.
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#наследство #суд
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Комментарии (2)

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489

3 минуты назад
Прохору Шаляпину отписали или Джигурде!
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Вася

11 минут назад
Внучка про бабушку то наверно вспомнила когда той уже не стало? А пока жива была и не удусужилась проведать хоть раз
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