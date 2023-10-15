Происшествия

20 минут назад

В Задонском районе автомобиль сбил кабана

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#сбитый кабан
В Задонском районе автомобиль сбил кабана

Животное погибло, машина разбита

На альтернативном участке трассе М-4 в Задонском районе автомобиль с номерами Ленинградской области сбил кабана, сообщает газета «Задонская правда».

Дикое животное погибло.

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Водителю теперь предстоит государству урон природе – 30 тысяч рублей и восстанавливать машину либо за свой счет, либо за счет страховой компании.

Оплачивать ущерб природе согласно закону приходится в любом случае, виновен водитель или нет.

Фото газеты «Задонская правда»
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#сбитый кабан

Комментарии (1)

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Animal planet.

10 минут назад
Нелюдь-водитель однозначно виновен.
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