Происшествия
20 минут назад
В Задонском районе автомобиль сбил кабана
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Животное погибло, машина разбита
На альтернативном участке трассе М-4 в Задонском районе автомобиль с номерами Ленинградской области сбил кабана, сообщает газета «Задонская правда».
Дикое животное погибло.
Водителю теперь предстоит государству урон природе – 30 тысяч рублей и восстанавливать машину либо за свой счет, либо за счет страховой компании.
Оплачивать ущерб природе согласно закону приходится в любом случае, виновен водитель или нет.
Фото газеты «Задонская правда»
Дикое животное погибло.
Водителю теперь предстоит государству урон природе – 30 тысяч рублей и восстанавливать машину либо за свой счет, либо за счет страховой компании.
Оплачивать ущерб природе согласно закону приходится в любом случае, виновен водитель или нет.
Фото газеты «Задонская правда»
1 179
Animal planet.