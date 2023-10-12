Происшествия
сегодня, 10:17
Три человека пострадали во время пожара в Задонске
Горел частный дом.
Вечером 11 октября в Задонске на улице Свободы загорелся частный дом. Во время пожара пострадали 59-летняя женщина, 41-летний и 42-летний мужчины.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные сумели отстоять соседний дом, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.
По уточненным данным, площадь пожара, вспыхнувшего вчера на складе у окружной трассы в Липецке, составила 900 квадратных метров. С огнем боролись семь пожарных расчетов, четыре поливомоченые машины, штаб пожаротушения. Они не позволили перекинуться огню на другие складские помещения.
В липецком ГК «Металлист-24» вчера сгорел гараж вместе с автомобилем «Ауди 100», а в селе Васильевка Воловского района — сгорел 42-летний «ВАЗ-2106».
В селе Волчье Добровского района огонь уничтожил жилой дом, а в Липецке на улице Адмирала Макарова пожар возник в тамбуре многоквартирного дома, но жильцы успели его ликвидировать до приезда спасателей.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные сумели отстоять соседний дом, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.
По уточненным данным, площадь пожара, вспыхнувшего вчера на складе у окружной трассы в Липецке, составила 900 квадратных метров. С огнем боролись семь пожарных расчетов, четыре поливомоченые машины, штаб пожаротушения. Они не позволили перекинуться огню на другие складские помещения.
В липецком ГК «Металлист-24» вчера сгорел гараж вместе с автомобилем «Ауди 100», а в селе Васильевка Воловского района — сгорел 42-летний «ВАЗ-2106».
В селе Волчье Добровского района огонь уничтожил жилой дом, а в Липецке на улице Адмирала Макарова пожар возник в тамбуре многоквартирного дома, но жильцы успели его ликвидировать до приезда спасателей.