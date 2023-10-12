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Три человека пострадали во время пожара в Задонске

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#МЧС #пожар
Три человека пострадали во время пожара в Задонске

Горел частный дом.

Вечером 11 октября в Задонске на улице Свободы загорелся частный дом. Во время пожара пострадали 59-летняя женщина, 41-летний и 42-летний мужчины.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные сумели отстоять соседний дом, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.



По уточненным данным, площадь пожара, вспыхнувшего вчера на складе у окружной трассы в Липецке, составила 900 квадратных метров. С огнем боролись семь пожарных расчетов, четыре поливомоченые машины, штаб пожаротушения. Они не позволили перекинуться огню на другие складские помещения.

В липецком ГК «Металлист-24» вчера сгорел гараж вместе с автомобилем «Ауди 100», а в селе Васильевка Воловского района — сгорел 42-летний «ВАЗ-2106». 

В селе Волчье Добровского района огонь уничтожил жилой дом, а в Липецке на улице Адмирала Макарова пожар возник в тамбуре многоквартирного дома, но жильцы успели его ликвидировать до приезда спасателей.
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#МЧС #пожар

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