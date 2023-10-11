Футболисты разных поколений на Дачном сыграли в память о легенде

Ученики почтили память первого капитана липецкой команды мастеров.

Необычный футбольный матч состоялся на Дачном с участием воспитанников и бывших профессионалов липецкого «Металлурга». Посвящён он был первому капитану липецкой команды мастеров, которая в 1957-60 гг. носила название «Трудовые резервы».

Капитанскую повязку в те далёкие времена носил уроженец Баку Александр Трофимов – личность историческая и очень знаковая. После Липецка он выступал в Высшей лиге чемпионата СССР за бакинский «Нефчи» и в 1966 году, самом успешном для советской сборной в чемпионатах мира (4-е место в Англии), Трофимов и Ко сотворили сенсацию, заняв 3-е место в чемпионате СССР. Это наивысший успех азербайджанских команд в чемпионатах Советского Союза, в коллективе свой звёздный путь начинали футболисты сборной Эдуард Маркаров и Анатолий Банишевский.

Трофимов в их компании не затерялся, а был твердым игроком основного состава, пропустил только три игры – 33 матча, 1 гол. Вместе с партнёрами по команде он получил звание мастера спорта.





«Нефчи-1966». Александр Трофимов 4-й справа в верхнем ряду. Маркаров и Банишевский соответственно 2-й и 3-й снизу. Фото footballinussr.fmbb.ru

А в 1990-е годы Александр Михайлович вернулся в Липецк и окончательно превратился в легенду местного футбола.

Много лет он тренировал «Спартак» (Казанка), с которым завоевал «золото» чемпионата Липецкой области (1995 г.), становился «серебряным (1997, 1999) и «бронзовым» (1998) призером, брал Кубок области (1995, 1996). Но главное, что через его руки прошли многие тогдашние липецкие футбольные таланты. Например, запредельную результативность начал демонстрировать Сергей Долматов, впоследствии один из лидеров славного «Металлурга» 2000-х.





Легендарный «Спартак» (Казинка) 1990-х

Александр Трофимов умер 5 сентября 2011 года, не дожив всего пять дней до своего 65-летия. Но ученики о нём не забывают, каждый год собираются на его могиле на Матырском кладбище. Даже спустя десять и более лет.

А в этом году решили отдельно провести матча памяти Александра Трофимова: ветераны «Спартака» против нынешнего поколения.



Игра



Ученики Трофимова и в свои 40-50 лет оказались более подготовленными, чем молодое поколение, они победили – 3:1. Голы забили Сергей Долматов, Николай Попов, Евгений Фурсов. У молодых отличился Александр Болдырев.



Сергей Долматов (справа) вновь забивал на Дачном



В команде «звезд» казинского «Спартака» выступали ещё многие знаменитости областного футбола Владимир Бубенцов, Алексей Фролов, Вячеслав Берников, Роман Солдатов, Андрей Захаров, Алексей Бахтин и другие. Специальными гостями были многолетний сподвижник Трофимова в качестве начальника команды, а до этого «вечный» капитан «Спартака» 1980-90-х Александр Попов, тренер ОК СШОР «Металлург» Евгений Жуков и другие.



Команда учеников Трофимова



- Мероприятие прошло на «ура», - поделился с GOROD48 один из идейных вдохновителей Владимир Бубенцов, - Даже болельщиков было немало, ведь Михалыча все любили и уважали. Он жил недалеко от стадиона. Я очень надеюсь, что такие матчи теперь станут ежегодными.



Воспитанники Александра Трофимова в сентябре после визита на могилу Мастера

