Происшествия

59 минут назад

Пустая квартира горела на улице Московской

1 709
#МЧС #пожар

Огонь повредил соседский балкон.

Днем в Липецке на третьем этаже дома №23 по улице Московской загорелся балкон.

По словам очевидцев, из-за сильного дыма были эвакуированы несколько жильцов. Огонь повредил комнату и балкон соседской квартиры сверху. В квартире, на балконе которой начался пожар, никого не было.
1 709
#МЧС #пожар

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36 минут назад
Брошеный с верхнего балкона окурок
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