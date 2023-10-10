Пустая квартира горела на улице Московской

Огонь повредил соседский балкон.

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Днем в Липецке на третьем этаже дома №23 по улице Московской загорелся балкон.



По словам очевидцев, из-за сильного дыма были эвакуированы несколько жильцов. Огонь повредил комнату и балкон соседской квартиры сверху. В квартире, на балконе которой начался пожар, никого не было.

