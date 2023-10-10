Общество
44 минуты назад
Торги на ремонт ливневки в низине улицы Неделина не состоялись
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Управление главного смотрителя города объявит новые.
В сентябре управление главного смотрителя Липецка объявило торги на ремонт ливневой канализации в месте пересечения улиц Неделина и Фрунзе с начальной ценой в 3,3 млн рублей. Техзаданием предусматривалась очистка лотка дождевой канализации и замена его перекрытий. Однако на торги не заявился ни один участник.
Вице-мэр Николай Дергунов не видит в этом большой проблемы:
— УГС Липецка объявит повторную закупку. Мы очень хотим очистить ливневку в этом году, но многое зависит от погоды. Все, что зависело от нас для увеличения пропускной способности существующей ливневой канализации, мы сделали: МБУ «Управление благоустройства Липецка» прочистило ливневки на всем протяжении улиц Фрунзе и Неделина.
Напомним, решить до конца года проблему низинного перекрестка улиц Неделина и Фрунзе, затапливаемой после любого сильного дождя, Николай Дергунов пообещал еще летом на сессии городского Совета. Вице-мэр сообщил депутатам, что застройщики жилых домов и владелец автоцентра «Аква» за свой счет расчистят придорожные водоотливные лотки, а мэрия прочистит водоотводной канал у «Аквы» и обустроит еще один дождеприемник.
— Средства есть. Это — вопрос сегодняшнего дня, — сказал тогда Николай Дергунов.
Вице-мэр Николай Дергунов не видит в этом большой проблемы:
— УГС Липецка объявит повторную закупку. Мы очень хотим очистить ливневку в этом году, но многое зависит от погоды. Все, что зависело от нас для увеличения пропускной способности существующей ливневой канализации, мы сделали: МБУ «Управление благоустройства Липецка» прочистило ливневки на всем протяжении улиц Фрунзе и Неделина.
Напомним, решить до конца года проблему низинного перекрестка улиц Неделина и Фрунзе, затапливаемой после любого сильного дождя, Николай Дергунов пообещал еще летом на сессии городского Совета. Вице-мэр сообщил депутатам, что застройщики жилых домов и владелец автоцентра «Аква» за свой счет расчистят придорожные водоотливные лотки, а мэрия прочистит водоотводной канал у «Аквы» и обустроит еще один дождеприемник.
— Средства есть. Это — вопрос сегодняшнего дня, — сказал тогда Николай Дергунов.
289