Экономика

сегодня, 09:39

Липчане стали чаще страховать себя и имущество

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#страхование
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Липчане стали чаще страховать себя и имущество

Спрос липчан на страховые услуги вырос за год на 15%.

В первом полугодии жители Липецкой области приобрели более 277 тысяч страховых полисов. Спрос на страховые услуги вырос за год на 15%. Такие данные приводит пресс-служба отделения банка России по Липецкой области.

«Липчане стали чаще приобретать полисы добровольного страхования имущества и добровольного медицинского страхования, страховать себя от несчастных случаев и болезней, а автолюбители — оформлять полисы ОСАГО и ДоСАГО», — отмечают в пресс-службе.

С января по июнь страховщики выплатили жителям региона более 2 миллиардов рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года сумма сократилась на 1,3%, в основном, за счет уменьшения объема выплат по полисам добровольного страхования жизни и добровольного медицинского страхования граждан.

Объем страховых премий за год не изменился и составил 2,9 миллиарда рублей. Причем размер премий по полисам добровольного страхования жизни сократился на 20%, по полисам добровольного медицинского страхования — на 42%, а вот по полисам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней вырос на 12%, по полисам ДоСАГО — на 67%, по полисам ОСАГО — почти на 29%.

Число жалоб липчан в Банк России на страховщиков за январь-июнь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 39% — всего поступили 174 жалобы. Преобладали жалобы по оформлению полисов ОСАГО.
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#страхование
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Комментарии (2)

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Бардак

4 минуты назад
Добровольное страхование это очень редкий случай ,по сути страховки проталкивают везде.
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Бардак

7 минут назад
Если чаще стали страховать значит чаще стали заставлять. Это европейская идея и наши люди сами на это не пойдут. Страховку впаривают везде и это законное мошенничество.
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