Общество

сегодня, 10:34

15 домов на 8 улицах остались без горячей воды из-за порыва сетей на улицах Студеновской и Гагарина

5 510
#коммунальная авария
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15 домов на 8 улицах остались без горячей воды из-за порыва сетей на улицах Студеновской и Гагарина

Ремонтные бригады проводят работы на месте порывов, горячую воду обещают дать в 20.00

Накануне утром у школы №9 на улице Студеновской прорвало магистраль с горячей водой. По словам руководителя местного ТОСа, которые привела в своем Telegram-канале глава Липецка Евгения Уваркина, горячая воде текла весь день, и только после прямой связи с мэром началась ликвидация порыва.


По данным липецкого филиала «Квадры», за ночь специалисты компании откачали воду из тепловой камеры и определили места порыва трубопровода. Их оказалось два — на Студеновской, 4а и Гагарина, 30. На обоих участках уже произведены земляные работы, аварийные бригады ведут ремонт. Ориентировочное время возобновления подачи горячей воды — 20:00.

На время проведения работ ограничена подач горячей воды по следующим адресам:

ул. 30 лет Октября, 6, 8,
ул. 4 Пятилетка, 5, 6, 7, 10,
ул. Горняцкая, 2, 4,
ул. Шкатова, 1, 4, 26,
ул. Пролетарская, 14,
ул. Кротевича, 9а,
ул. Шкатова, 23,
ул. Гагарина, 24.
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#коммунальная авария
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Комментарии (5)

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Сергей

9 минут назад
На улице Гагарина дом 2 в подвале течёт кран на транзитный трубе на дом 4, Пао Квадра уже 1 год, не каких мер не принимают, куда обращаться если не Квадра не прокуратура правобережного округа не чего не могут сделать, обращался 23.09.23, 04.10.23 последний раз приехала бригада Пао Квадра сказали что это должны устронять районные бригады и на этом всё, уже больше года устраняют, считайте этот комментарий официальным обращением.
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Ванька Грозный

22 минуты назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Липчанин

30 минут назад
Ну вот и приехала. Что есть какие изменения? Людей что б делать нету. Но власти больше озвучивает ситуацию проблему в кадрах с МВД, но не с теми кто работает на производстве. Вот где страшный кадровый голод
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Советское наследие

34 минуты назад
То трубу на схеме не нарисуют, то трубы бракованные. Ну не было в то время эффективных менеджеров, вот и аукается теперь всем нам советское прошлое.
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Андрей

52 минуты назад
ужасно, хорошо, что на мудиловке и свет есть и вода
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