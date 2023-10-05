Общество
сегодня, 10:34
15 домов на 8 улицах остались без горячей воды из-за порыва сетей на улицах Студеновской и Гагарина
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Ремонтные бригады проводят работы на месте порывов, горячую воду обещают дать в 20.00
Накануне утром у школы №9 на улице Студеновской прорвало магистраль с горячей водой. По словам руководителя местного ТОСа, которые привела в своем Telegram-канале глава Липецка Евгения Уваркина, горячая воде текла весь день, и только после прямой связи с мэром началась ликвидация порыва.
По данным липецкого филиала «Квадры», за ночь специалисты компании откачали воду из тепловой камеры и определили места порыва трубопровода. Их оказалось два — на Студеновской, 4а и Гагарина, 30. На обоих участках уже произведены земляные работы, аварийные бригады ведут ремонт. Ориентировочное время возобновления подачи горячей воды — 20:00.
На время проведения работ ограничена подач горячей воды по следующим адресам:
ул. 30 лет Октября, 6, 8,
ул. 4 Пятилетка, 5, 6, 7, 10,
ул. Горняцкая, 2, 4,
ул. Шкатова, 1, 4, 26,
ул. Пролетарская, 14,
ул. Кротевича, 9а,
ул. Шкатова, 23,
ул. Гагарина, 24.
По данным липецкого филиала «Квадры», за ночь специалисты компании откачали воду из тепловой камеры и определили места порыва трубопровода. Их оказалось два — на Студеновской, 4а и Гагарина, 30. На обоих участках уже произведены земляные работы, аварийные бригады ведут ремонт. Ориентировочное время возобновления подачи горячей воды — 20:00.
На время проведения работ ограничена подач горячей воды по следующим адресам:
ул. 30 лет Октября, 6, 8,
ул. 4 Пятилетка, 5, 6, 7, 10,
ул. Горняцкая, 2, 4,
ул. Шкатова, 1, 4, 26,
ул. Пролетарская, 14,
ул. Кротевича, 9а,
ул. Шкатова, 23,
ул. Гагарина, 24.
5 510
Сергей
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